Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Asbaşkanı Mehmet Özsezer, taşıma sektörünün yaşadığı zorluklara değinerek devletin kendilerine sahip çıkmasını ve desteğini beklediklerini ifade etti.

“Artık bıçak kemiğe dayanmıştır” diyen Özsezer, taşımacılar olarak zor günler geçirdiklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Asbaşkanı Özsezer, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey ve Güney Kıbrıs arasında turist taşıyan turistik araçların koltuk kapasitesi düzenlemeleri nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, bu durumun hem sürücüleri zorladığını hem de cezai işlemlerle karşı karşıya bıraktığını belirterek, sorunun giderilmesini istedi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin son olarak 9 Mayıs 2023 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı’na taleplerini ilettiklerini, bu talepler arasında turistik araç kategorisinde değişiklik yapılmasının da yer aldığını kaydeden Özsezer, “Daha önce çok kez, bu kategori değişikliği için taleplerimiz olmuştur.” dedi.

Mesleki sürüş belgesi konusuna değinen Özsezer, Türkiye'den dahi şoför olarak ön izinli adam getiremediklerini belirtti.

Mesleki Sürüş Belgesi Komisyon Tüzüğü’nün zorlukları nedeniyle emekli ya da başka mesleklerde çalışıp part-time şoförlük yapanların mesleki sürüş belgesi alamadığını ifade eden Özsezer, “Çalışma ve Ulaştırma Bakanlıklarının yapmış olduğu düzenlemelerle şoför getiremiyoruz ya da bulamıyoruz.” ifadesini kullandı.

- “Amacınız nedir, bizleri batırmak mı?”

Özsezer, asgari ücret üç kez artmasına rağmen halen daha yolcu taşıma tarifesinde artış yapılmadığını kaydetti.

“Amacınız nedir, bizleri batırmak mı? Taşımacılar Birliği olarak buna daha fazla sessiz kalamayacağız.” diyen eden Özsezer, artık bıçağın kemiğe dayandığını belirtti.

Özsezer, “Yeter artık. Üç kuruş para toplayıp her gün 18-20 bin TL ceza yiyoruz. Evimize nasıl ekmek götüreceğiz. Bizler gençlerimizi, geleceğimize taşıyoruz. Artık yorulduk, artık devletimizin desteğini bekliyoruz.” dedi.

Taşımacılar olarak zor günler geçirdiklerini, pandemi döneminde devlet desteği almadan ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Özsezer, “Yeni yeni ayakta durmaya başlamışken sektöre bu saldırı neden?” diye sordu.

Özsezer, Başbakan ve Ulaştırma Bakanı’nın kendilerine sahip çıkmasını istedi, aynı saldırı ve ilgisizliğin devam etmesi durumunda radikal kararlar almak zorunda kalacaklarını kaydetti.