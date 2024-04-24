Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 26 Nisan’da Adıyaman’da yapılacak İsias Otel davasının, gelecekte güvenli yaşam alanları yaratmak için ortak bir mücadelenin sembolü olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu 26 Nisan’da Adıyaman’da yapılacak İsias Otel davasının ikinci duruşması öncesinde yaptığı yazılı açıklamada, adil bir yargılanmanın ardından sorumluluğu olan herkesin hak ettiği en ağır cezayı alacağına inanç belirtti.

Açıklamada, Kahramanmaraş merkezli Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman’da yıkılan, “Şampiyon Melekler” ile birlikte 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel’in sorumlularına karşı açılan davanın duruşmasına sayılı günler kaldığına işaret edilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Gazimağusa Türk Maarif Koleji voleybol takımı kafilesinden Şampiyon Meleklerimizin acısını ilk günkü gibi derin bir üzüntüyle yaşamaktayız. Hayatını kaybeden tüm Meleklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize tekrardan başsağlığı dileriz.

İsias’la birlikte milletimizin yüreği parçalanmıştır, canlar yanmıştır. Bu acıyı halen yüreklerimizde taşıyoruz. Yaşadığımız sürece, bu acıyı da yaşamaya devam edeceğiz. Ülkemizi derinden sarsan ve kayıplarımızı geri getirmeyecek olan, dava sonucunda tüm sorumluların hak ettikleri cezaları alması, bundan sonra yaşanacak benzer bir depremde böylesi felaketlerin yaşanmasını önleyecektir.”

Kıbrıs Türk Kültür Derneği açıklamasında, bu davanın sadece otelde hayatını kaybeden 72 kişi için değil, depremde hayatını kaybeden tüm insanların hak arayışı için emsal olması temennisini dile getirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu dava aslında gelecekte güvenli yaşam alanları yaratmak için ortak bir mücadelenin de sembolüdür. Bizim için hassasiyet çok büyüktür. Adil bir yargılanmanın ardından sorumluluğu olan herkesin hak ettiği en ağır cezayı alacağına inanıyoruz. Bu nedenle ilk günden beri hep talep ettiğimiz adalet isteğimizi bugün daha gür, daha canlı haykırıyoruz, İsias ortak davamız…”