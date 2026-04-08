Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, Sağlık Bakanı’nın göreve dönme davetini reddettiklerini ve kendisini koltuktan kalkmaya davet ettiklerini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Özgöçmen, “Hayat pahalılığı ve ilgili yasa tasarısı karşısında tek kelime etmeyen Sağlık Bakanı’nın Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Tıp-İş Sendikası’nın aldığı grev kararının ardından, Bakanlar Kurulu’nun grev yasaklama kararı sonrası çıkıp konuşmasını en sert şekilde eleştiriyoruz” dedi.

“Sağlık alanında uzun süredir devam eden sorunlara çözüm üretmek yerine tehdit ve baskı politikalarının devreye sokulması, çalışma barışını bozmakta ve sağlık hizmetlerinin niteliğini doğrudan etkilemektedir” diyen Özgöçmen, açıklamasını şöyle sürdürü:

“Bu baskıcı anlayışın bir yansıması olarak, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası başkanının görev yerinin değiştirilmesi ve aynı şekilde Birliğimizin başkanının da hedef alınarak görev yeri değişikliği yoluyla cezalandırılmak istenmesi asla kabul edilemez.

Bu uygulamalar açıkça bir gözdağıdır. Amaç, yalnızca iki başkanı değil tüm sağlık çalışanlarını susturmak, sindirmek ve örgütlü mücadeleyi zayıflatmaktır.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği olarak açıkça ifade ediyoruz ne tehditler, ne baskılar ne de sürgün niteliğindeki görev yeri değişiklikleri bizi yıldırabilir. Mesleğimizin onurunu, üyelerimizin haklarını ve halkın nitelikli sağlık hizmetine erişim hakkını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz. Ve sendikaların grev yasağını tanımayan kararlarını meşru ve haklı bulduğumuzu ilan ediyoruz. Sağlık Bakanının göreve davetini reddediyoruz. Ama kendisini koltuktan kalkmaya davet ediyoruz”