Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, UBP-DP-YDP hükümetinin, kendi siyasi varlıklarını korumak adına, halk ile güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmekten hatta bir iç savaş çıkarmaktan bile çekinmeyecek kadar gözünün döndüğünü savundu.

Çeler, Meclis önünde günlerdir devam eden olaylardaki müdahale ve şiddetin dozuna rağmen, hükümet denilen yapının geri adım atmayı düşünmemesinin de bunun ispatı olduğunu söyledi.

Eylem ve genel grevin geçtiğimiz haftadan bu yana devam etmesinin de; bunun parlayıp sönen bir tepki değil, toplumsal bir direniş olduğunu gösterdiğine işaret eden Çeler, yaşananlar karşısında artık tek bir yolunun kaldığını; onun da hükümetin istifası ve geç kalınmış seçimin tarihinin ilan edilmesi olduğunu vurguladı.

Çeler, "Kendi halkına copla ve biber gazıyla zulmeden, direnişi görmezden gelen, halkının karşısına çıkmaktan korkan, yolsuzluk ve usulsüzlüklerle anılan bu yapının derhal istifasını açıklaması ve bu topluma derin bir nefes aldırması tek çıkış yoludur" dedi.