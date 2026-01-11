Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, hükümeti, “birikmiş tüm ek mesai ve nöbet ödemelerini derhal ve eksiksiz şekilde yapmaya, yasal yükümlülüklerini gecikmeksizin yerine getirmeye” çağırdı.

Sendika, bu sorunun görmezden gelinmesi hâlinde, gerekli tüm sendikal ve hukuki adımları atmaktan geri durmayacağını da bildirdi.

Sendika yazılı açıklamasında, kamu sağlık sisteminin, uzun süredir "sürdürülemez bir yük altında ayakta tutulmaya" çalışıldığını belirtti.

Kısıtlı insan gücüyle, ağır nöbet ve “on-call” düzeniyle çalışan kamu hekimleri ve sağlık emekçilerinin, mesai saatleri dışında da sağlık hizmetinin kesintisiz devam edebilmesi için görev başında tutulduğunu ifade eden sendika, şu ifadeleri kullandı:

“Mevcut sistem, çalışanların kişisel fedakârlıkları üzerine inşa edilmiş durumdadır.

Hekimler; 24 saatlik nöbetlerin ardından dinlenme hakkı tanınmaksızın normal mesailerine devam etmekte, bazı branşlarda ise yılın her günü, günün her saati icap hizmeti (on-call) vermek zorunda bırakılmaktadır. Bu çalışma düzeni geçici değildir; yıllar boyu süren ve meslek hayatının tamamına yayılan bir zorunluluk hâline gelmiştir. Bunun bedeli yalnızca fiziksel yorgunluk değil, aynı zamanda tükenmişlik, sosyal yaşamdan kopuş ve ciddi mesleki yıpranmadır.

Diğer yandan mevzuat bu konuda son derece açıktır. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, ek çalışma ve nöbet ödeneğinin en geç bir ay içinde ödenmesini emretmektedir. Buna rağmen bugün, Ocak 2026 itibarıyla, kamu sağlık çalışanlarına ödenmiş olan son ek mesai ve nöbet ücreti Ağustos 2025 ayına aittir. Yasal sürenin aylarca aşılması açık ve tartışmasız bir hak ihlalidir.

Bu durum basit bir idari aksaklık olarak değerlendirilemez. Kamu çalışanının emeğinin karşılığı, bilinçli şekilde geciktirilmektedir. Sağlık hizmetinin sürekliliği çalışanların fedakârlıklarıyla sağlanırken, bu fedakârlığın yasal karşılığının ödenmemesi kabul edilemez. Sağlık hizmetini ayakta tutan emekçilerin alacakları ertelenirken, kamu kaynaklarının başka alanlardaki kullanımına ilişkin tercihler doğal olarak sorgulanmayı hak etmektedir.”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, ek mesai ve nöbet ödeneklerinin bir lütuf değil, yasayla güvence altına alınmış bir hak olduğuna işaret ederek, “Bu hakkın aylarca ödenmemesi kabul edilemez. Hükümeti, birikmiş tüm ek mesai ve nöbet ödemelerini derhal ve eksiksiz şekilde yapmaya, yasal yükümlülüklerini gecikmeksizin yerine getirmeye çağırıyoruz” dedi.