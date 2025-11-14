Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42’nci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk halkının kendi hür iradesiyle kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletiyle bağımsızlığını güvence altına aldığını söyledi.

Kazım And, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkı yıllarca insanlık dışı saldırılara ve baskılara rağmen esarete boyun eğmeyerek Dr. Fazıl Küçük, Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşlarının önderliğinde, onurlu mücadelesi neticesinde, Anavatan Türkiye ve kahraman TSK’nın garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak, 20 Temmuz 1974’de Mehmetçik ve direnişin sembolü olan Mücahitlerin kucaklaşarak, omuz omuza mücadelesiyle Kıbrıs Türk halkının planlı ve sistemli ve bir şekilde adadaki varlığını yok etmek isteyen Rum, Yunan ikilisinin kurguladığı karanlık oyunu, çekilen acılara ve katliamlara son vererek bozmuştur. Mücahit Kıbrıs Türk halkı özgürlük ve bağımsızlığını elde etmiş, 15 Kasım 1983’te de kendi hür iradesiyle kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletiyle de bağımsızlığını güvence altına almıştır.”

And, “Anavatanımızla birlikte, devletimiz ve halkımızın güç birliğiyle KKTC’nin dünya kamuoyunda hak ettiği yeri alarak küresel ve bölgesel alanda daha etkin roller üstleneceğine içtenlikle inanmaktayız” dedi.

Kazım And, son dönemde yakın coğrafyada yaşananlara işaret ederek, “Anavatanımızın biz Kıbrıs Türklere desteğinin kıymetini ölçmek mümkün değildir” ifadesini kullandı.

And mesajında, tüm halkın Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, Ulu Önder Atatürk, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ile şehitleri, rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

And mesajında ayrıca, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türkiye Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait "C130" tipi askeri kargo uçağında yaşamlarını yitiren askerlere Allah’tan rahmet, aileleri, Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı ve sabır diledi.