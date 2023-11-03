“Kıbrıs Türk Edebiyatının Üç Modern Romancısı” paneli bugün Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Salon’da yapıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur ile Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Doç. Dr. Burak Gökbulut tarafından düzenlenen panelde, modern Kıbrıs Türk romancılığı hakkında bilgiler verildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan panelin oturum başkanlığını, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur üstlendi.

Panelde sırasıyla Zeki Erkut, Bülent Dizdarlı ve Eralp Adanır söz alarak, Kıbrıs Türk romanı ve kendi romancılıkları hakkında bilgiler vererek, değerlendirmelerde bulundu.

-Erkut

Panelde ilk sözü alan Zeki Erkut, Kıbrıs Türk edebiyatının, Türk edebiyatı ile aynı çizgide yol alan bir edebiyat olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk edebiyatında romanın gelişimden bahsetti.

Hikmet Afif Mapolar’ın, Kıbrıs Türk romanının babası olduğunu ifade eden Erkut, modern roman kavramı üzerinde durdu ve kendi romanları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

-Adanır

Eralp Adanır, bugüne kadar Kıbrıs müzik ve spor tarihi, röportajlar ve romanlar gibi farklı alanlarda 19 kitap yazdığını ve özellikle Kıbrıs’ın kültür, sanat ve edebiyatına TV programlarıyla da katkılar yaptığını belirtti.

“Zat-ı Muhteremin Mektupları” adlı romanından da bahseden Adanır, Kıbrıs Türk edebiyatına yeni romanlarıyla da katkı sağlayacağını söyledi.

-Dizdarlı

Bülent Dizdarlı ise konuşmasında, roman yazmaya nasıl başladığını anlatarak, romanları hakkında bilgi verdi.

Kendi yazım tarzını oluştururken etkilendiği eserlerin Serenad, Bin Muhteşem Güneş, Semerkand ve Sefiller olduğunu dile getiren Dizdarlı, kendi romanlarının özelliklerinden bahsetti. Dizdarlı, Novella tarzı bir romancı olduğunu ve eserlerinde güçlü karakterlerle, güçlü mesajlar ilettiğini belirtti.

Panelin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölüm Başkan Doç. Dr. Mustafa Yeniasır ve Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Burak Gökbulut katılımcılara teşekkür ederek, plaketlerini takdim etti.