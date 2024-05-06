Kıbrıs Türk Barolar Birliği'nin “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme” toplantıları yarın Tatlısu Belediyesi ile devam edecek.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, dördüncüsünü Erenköy - Karpaz Belediyesi’nde gerçekleştirdikleri Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması Bilgilendirme toplantıları serisinin Tatlısu Belediyesi ile devam edeceği kaydedildi.

K.T. Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi adli yardım listesinde görev alan avukatların katılımıyla yapılacak toplantı, yarın Tatlısu Belediyesi işbirliği ile saat 14.00’de Belediye salonunda Av. Emine Dağyaran ve Av. Cansu Nazlı’nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Açıklamada, bilgilendirme toplantılarının ilgi duyan herkesin katılımına açık olduğu belirtildi.