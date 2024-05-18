MORMENEKŞE'DE İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ KİŞİNİN YAPTIĞI KATLİAM

Ergün Yahat

Mormenekşe köyü bugün akşam üzeri yine bir kişi tarafından yapılan köpek katliamları sarsıldı.

Aliriza Ertoprak'a ait anne ve yavru köpekler zehirlendi. Eve Geldiginde köpekleri zeğirlenmiş vaziyette can çekişirken gören Alirıza Ertoprak hemen veterinere götürüp gerekli müdahalelerin yapıldığını hala daha yavrular ve annelerin hayati tehlikelerinin devam ettigini bunu yapan kişiyi en erken zamanda tespit etmeye az kaldı.

O şahıs bu haber sonrası tedbirini alsın ona adalet Allah tarafından verilecek mutlaka ...