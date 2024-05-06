Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) “Yıldızlar Atletizm Final Yarışmaları”nda kızlarda ve erkeklerde şampiyon olan Şehit Turgut Ortaokulu atletizm takımını makamında kabul etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Özçınar sporcuları kutlayarak, eğitimlerini de aksatmadan spor alanındaki başarılarının devamını diledi.

Şehit Turgut Ortaokulu’nun spor branşlarında özellikle de atletizm ve futbolda birçok başarısı bulunduğunu ifade eden Özçınar, bu yıl, kızlar ve erkeklerde çifte şampiyonluk yaşayan Şehit Turgut Ortaokulu’nu tebrik etti.

Özçınar ayrıca, KKTC’yi, Mersin’de okullar arası Türkiye Atletizm Şampiyonası’nda temsil edecek sporculara başarılar diledi.

Ziyarette, Şehit Turgut Ortaokulu Müdür Vekili Fikri Özler, eğitmenler Hüseyin Eğitmen, Kenan Atakol ve Gönül Özkan yer aldı.