AHMET ERTOPRAK ANI FUTBOL TURNUVASI GERÇEKLEŞTİ

Ergün Yahat

12. Mormenekse Enginar Festivali kapsamında kötü hava şartları nedeniyle ertelenen Ahmet Ertoprak Futbol Anı Turnuvası bugün gerçekleşti.

Komite üyesi Mehmetali Öztemiz yaptığı açıklamada. 12. Mormenekse Enginar Festivali kapsaminda kötü hava şartları nedeniyle ertelenen Ahmet Ertoprak Futbol Anı Turnuvamızı bugün gerçekleştirdik.

Geniş kapsamlı uzun bir turnuva da olsa yüzden fazla pırıl pırıl çocuk ve adamızın çeşitli bölge takımlarıyla tanıştım.

Onları mutlu etmek için komite adına çalıştık. Maddi manevi katkıda bulunan herkese teşekkür ederim. Kalbimizdesin Ahmet abim.. Fatoş Yeğen Ertoprak Mehmet Ali Onaç Ersen Ummanel Kemal Yanmaz Dağlı Sigorta Sizlerede katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim