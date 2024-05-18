Ulusal Birlik Partisi (UBP)Milletvekili Hasan Taçoy, yayımladığı mesajında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Mesajında, “Geçmişte atalarının yaptığı gibi gençlerimiz de kendilerine yakışan onurlu ve şerefli davranışlardan geri kalmayacaklardır” ifadelerini kullanan Taçoy şunları kaydetti:

“19 Mayıs sadece çağdaş Türk Devleti’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı bir gün değil, aynı zamanda bir milletin esaretten kurtuluşunun başlangıç noktasıdır.

Her zaman insanına güvenmiş, özellikle de gençlere duyduğu sonsuz güven ile geleceği onlara emanet etmiş olan Ulu Önder Atatürk’ün bizlere bıraktığı emanete her zaman sahip çıkacağız.

19 Mayıs 1919’un yıldönümünde, tüm Türk Milleti’nin bu anlamlı gününü en derin duygularımla kutlarken, Atatürk’ün bu günü bayram olarak hediye ettiği gençlerimize de onlara olan güvenimi yürekten bir şekilde ifade etmek isterim.

Gençlerimizin ülkelerine, bayraklarına, egemenlik ve hürriyetlerine sımsıkı bağlı kalarak milli ve manevi tüm değerlerimizin ilelebet yaşaması için gereken her türlü çabayı ve fedakarlığı göstereceklerine olan inancım tamdır. “