Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis Üyesi Salih Çeliker, 14-15 Mayıs tarihlerinde Konya'da düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Genel Konferansı'na katıldı.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamada, çeşitli şehirlerden gelen belediye başkanları ve temsilcilerinin bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu konferans kapsamında, katılımcıların Konya'nın çeşitli alanlarda uygulamakta olduğu yenilikçi hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulduğu kaydedildi.

Belediye Başkanı Orçan ve Meclis Üyesi Çeliker'in de, Konya'da belediyecilik alanında başarılı uygulamaları ve projeleri inceleyerek, kendi bölgelerine nasıl entegre edebilecekleri konusunda bilgiler edindiği belirtildi.