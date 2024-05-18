KATİP DEMİR'E BAŞARI PLAKETİ TAKDİM EDİLDİ

Ergün Yahat

Mormenekşe Kadınlar Birliği Yeniboğaziçi belediye başkanı Katip Demire dün akşam Aytotoro Restauranta başarılı çalışmalarından dolayı başkan Erşen Ummanel tarafından başarı plaketi verildi.

Ummanel yaptığı konuşmada belediye başkanımız Sn.Katip Demir bölgemiz beldelerde tüm örgütlere yaptığı yardımlarını görerek yönetim kurulu kararı ile kendisine teşekkür plaketi vermeyi uygun gördük derken, Başkan Katip Demir ise belediyemiz olarak Sadece kadın örgütleri değil spor kulüpleri ve diğer derneklerede ellerinden geldiği kadar yardım etmenin mutluluğunu ben ve personelim birlikte yaşıyor.

Mormenekşe Kadınlar Birliğine bu nezaketlerinden dolayı teşekkür ederim ...