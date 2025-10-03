"Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi", Pazartesi günü Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi’nin gündeminde olacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre komite, 6 Ekim Pazartesi günü saat 10.30’da toplanacak. Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemi Öztürk’ün Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Tatal’ın Başkan Vekili olduğu komitede, UBP Milletvekilleri Hasan Küçük ile Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Ürün Solyalı üye olarak yer alıyor.

Komitenin gündeminde olan Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm Konusunda Karar Önerisi’nin öneri sahipleri ise UBP Grubuna bağlı bazı milletvekilleri, Demokrat Parti (DP) milletvekilleri, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı ve Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu.