“Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı bulunan Singapurlu Su Haijin’in, milyarlarca dolarlık kara para aklama suçlamasıyla perşembe günü Singapur Mahkemesi’nde yargılanacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Haijin’in geçen yıl ağustos ayında, tutuklanmaktan kaçmaya çalıştığı sırada ikinci kattaki evinin balkonundan düşerek yaralandığını ve kanalizasyon borusuna saklandığını, ancak Singapur polisinden kaçamadığını yazdı.

Gazete, Haijin’in “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını Yatırım Programı sona ermeden kısa bir süre önce, 12 Ağustos 2020’de aldığını; Güney Kıbrıs’ta kendisi ile eşine ait 170 milyar doların üstünde varlığı bulunduğunu ve bu varlığın 2,1 milyar dolarının nakit para, 46,5 milyar dolarının banka hesaplarında, 120 milyar dolarının taşınmaz mal, 2,6 milyar dolarının da kullandıkları arabalar olduğunu kaydetti.

Haberde, Haijin’in Kamboçya’da, Makao’da ve Oxford Caddesi’nde de pahalı taşınmazları bulunduğu belirtildi.

Gazete, Haijin’in yargılandıktan sonra “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığını kaybedeceğini yazdı.