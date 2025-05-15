Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD), göreve yeni atanan Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Dernekten verilen bilgiye göre, Dernek Başkanı Necati Özsoy ziyarette, KTSYD’nin ülkenin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirterek, sporun paydaşlarından biri olarak her zaman spora en iyi şekilde katkı koymaya devam edeceklerini ifade etti. Özsoy, Demirbaş’ı derneğin etkinliklerine de davet ederek, yapılan organizasyonlarda kendilerini görmekten büyük memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Spor Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş ise KTSYD’nin ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu söyleyerek, yapılacak olan etkinlerde yer alacaklarını belirtti. Spora ve sporcuya çok önem verdiklerini ifade eden Demirbaş, tesisleşme konusunda ülkeye kalıcı spor tesisleri yapmak için ellerinden geleni ortaya koyacaklarını belirtti.

Ziyarette, KTSYD Başkanı Necati Özsoy, Genel Sekreter Hüseyin Köprülü ve Eğitim Sorumlusu Soydan Sakallı ziyaret anısına Demirbaş'a teşekkür plaketi takdim ettiler.