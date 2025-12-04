LAÜ’nün Neşeli Cumartesileri devam ediyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “LAÜ’de Neşeli Cumartesiler” LAÜ kampüsünde gerçekleştirildi.

Neşeli Cumartesi etkinlikleri Cumartesi Sineması ile başladı. Sosyal Kültürel Aktiviteler Merkezi tüm Öğrenci Kulüpleri ve Öğrenci Topluluklarının katkılarıyla gerçekleşen etkinliklerde, eğlenceli oyunlar ve atölyeler yer aldı. Gün içerisinde öğrencilere yiyecek ve içecek ikramlarının yapıldığı Cumartesi etkinliğinde LAÜ öğrencileri farklı aktivitelere katıldı. Müzik dinletilerinin de yer aldığı programda öğrenciler “Yaka Kartı Tasarım Atölyesi”, “Renkli Taşlar Tasarım Atölyesi”, “Dilek Ağacı Atölyesi”, “Rüya Kapanı Tasarım Atölyesi” ve “Heykel Boyama Atölyesi” ne katılma imkanı buldular.

Etkinlik programı Cumartesi Karaokesi ve dans gösterisi ile devam ederken muhteşem performansıyla sahne alan Ahmet Ced’in konseri ile tamamlandı.