Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), borç yapılandırması için yapılan düzenlemeden yararlanmak isteyen abonelerin 24 Haziran’a kadar başvuruda bulunması gerektiğini duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumuna Olan Elektrik Borçlarının Tahsili İle İlgili Mali Düzenlemeye İlişkin Yasa Gücünde Kararname”den yararlanmak isteyen abonelerin ilgili bölge amirliklerine başvurabileceği kaydedildi.

Düzenlemeden, söz konusu borçlar ile ilgili kurum tarafından dava edilmiş ancak mahkemede karara bağlanmamış ve/veya mahkeme nezdinde hükme bağlanmış olup, hükümlü borçlu olarak adlandırılan ve/veya kurum tarafından daha önce çıkarılmış Yasa Gücünde Kararnamelerden yararlanmış borçluların da yararlanabileği belirtildi.

Başvuru yapacak gerçek ve/veya tüzel kişiler, gerekli tüm bilgi ve belgelerin detaylarını Kıb-Tek’in resmi sayfası; www.kibtek.com ve/veya Kıb-Tek bölge amirliklerinden temin edebilecek.