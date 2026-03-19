Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre Uzun, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Uzun mesajında, halka kesintisiz ve güvenli hizmet sunma sorumluluklarının bilinci ile bayram süresince de tüm ekipleri ile görev başında olacaklarını kaydetti.

Vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını aktaran Uzun, KIB-TEK çalışanlarının ve tüm halkın Ramazan Bayramı’nı da kutladı.