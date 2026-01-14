Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesinin simge isimlerinden, toplum lideri ve devlet adamı Dr. Fazıl Küçük’ü vefatının 42’nci yıldönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş yayımladığı mesajda, hayatını Kıbrıs Türk halkının haklı davasına adayan Küçük’ün, en zor dönemlerde dahi halkının yanında durduğunu, cesareti, kararlılığı ve liderliğiyle topluma yön verdiğini belirtti.

Onun verdiği mücadelenin bugün sahip olunan özgürlük, egemenlik ve devlet bilincinin temel taşlarından biri olduğunu kaydeden Çavuş, “Dr. Fazıl Küçük, sadece bir lider değil; halkının sesi, umudu ve direniş ruhunun sembolü olmuştur.” ifadesini kullandı.

Çavuş, Kıbrıs Türk halkının onurlu duruşu ve kendi geleceğini tayin etme iradesinin onun açtığı yolda güçlenerek devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Bizlere emanet ettiği mücadele ruhunu ve değerleri yaşatmak, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek en büyük sorumluluğumuzdur. Bu vesileyle Dr. Fazıl Küçük’ü bir kez daha rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.”