Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), halkı endişeye sevk edebilecek açıklamalara itibar edilmemesini isteyerek, enerji arz güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımların kararlılıkla atıldığını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, termik santralde meydana gelen arıza ile dizel makinelerde devam eden bakım çalışmaları nedeniyle ülke genelinde enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde yaşanabilecek olası sıkıntıların alternatif yöntemlerle giderildiği belirtildi.

60 megavatlık termik santralin olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da bekletilen yedek parçalarının ülkeye ulaştığı ve montaj ile devreye alma çalışmalarının başladığı kaydedilen açıklamada, yarın sabah termik santralin yeniden devreye alınmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“İhale sürecinin uzaması ve yedek parça tedariğinde yaşanan gecikmeler nedeniyle bakımı devam eden, her biri 17 megavat kapasiteli dizel makinelerden 4 numaralı makine devreye alınmıştır. 6 numaralı makinenin ise cuma günü devreye alınması planlanmakta olup, bu süreçle birlikte mevcut sisteme toplamda 94 megavatlık ek üretim kapasitesi dahil edilecektir.

Şubat ayının ikinci yarısında, 3 ve 8 numaralı dizel makinelerin arıza giderme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 34 megavatlık ilave enerji üretimi daha sisteme kazandırılacak; böylece toplamda 128 megavatlık üretim kapasitesi devreye alınmış olacaktır.”

Halkı endişeye sevk edebilecek açıklamalara itibar edilmemesi de istenen açıklamada, “Kurumumuzun enerji arz güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları kararlılıkla attığını kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.