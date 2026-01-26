CTP Genel Başkanı İncirli: Hanginiz kaldı şaibeli olmayan?

“Halk, bu yozlaşmayı hak etmiyor bir an önce erken seçime gidilmeli”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada hükümeti sert bir dille eleştirdi. “Bu memleket daha fazla karanlığı ve çürümüşlüğü kaldıramaz. Halk erken seçim istiyor. En kısa zamanda erken seçim tarihi belirlenerek bu karanlığa son verilmeli” diyen İncirli, gündemde olan yolsuzluk iddialarıyla ilgili siyasete olan güvenin azaldığını belirtti ve “Hanginiz kaldı şaibeli olmayan?” diye sordu.

“Her geçen gün ortaya karanlık ilişkiler saçılıyor”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Bu memleket karanlık ve kötülük fırtınası içine girdi Halkımızın yüreği ağzında. İnsanlarımız, ‘acaba memleketin başına bugün ne gelecek’ diye bekliyor, her geçen gün ortaya karanlık ilişkiler saçılıyor. Bu karanlık fırtına ne zaman bitecek?” diye sordu. Ülkede giderek artan iddialara dikkat çeken İncirli, “Sahte diplomalar ve yolsuzluklar zinciri davaları var. Bunlar yokmuş gibi davranmaya devam etmekle memlekete çok büyük zarar veriyorsunuz. Bugün bunlardan biri daha başımıza düştü” dedi. İncirli, konuşmasının devamında Ünal Üstel’e seslenerek sürecin sadece hukuki boyutuyla geçiştirilemeyeceğini ifade etti ve “Başbakan Ünal Üstel çıkıp da ‘hukuki süreç işliyor, bununla ilgili konuşamayız’ demesin. Artık herkesin karnı bu safsatalara tok. Bu mesele, siyasi olarak kirli işlerin ortalığa saçılması vaziyetidir” ifadelerini kullandı.

“Bizim temsilcimiz Avrupa Parlamentosu’nda çalışmalarını yalnız sürdürecek””

İncirli, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili hakkında ortaya çıkan sahte diploma iddialarını örnek göstererek, “Önce UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak’la ilgili sahte diploma meselesi ortaya çıktı. Bununla ilgili Başsavcılık dosya hazırlamış ve yargılamanın başlamasını istemişti” dedi. Süre zarfında UBP’nin dokunulmazlığın kaldırılmaması yönünde oy verdiğini de hatırlatan İncirli, “Biz CTP olarak dokunulmazlığın kaldırılmasını istemiştik ama siz kamu vicdanı önünde yargılanan bir vekilin gerçekten yargılanmasının önünü kestiniz” ifadelerini kullandı ve bu şekilde konunun üstünün örtülmediğini sözlerine ekledi. İncirli, dokunulmazlık kaldırılmadığı için siyasetin güven kaybına uğradığını belirterek Emrah Yeşilırmak’ın Avrupa Parlamentosu’na temsilci olarak seçilmesine tepki gösterdi. Bu karardan vazgeçilmesi yönünde çağrıda bulunduğunu ifade eden İncirli, “Bu kararın gözden geçirilmesi yönünde bir çağrıda bulunmuştuk. İnsanlarımızın içine sinmeyen bir durumda ısrar etmenin bir manası yoktur” dedi. CTP’nin temsilcisinin Fikri Toros olduğunu vurgulayan Sıla Usar İncirli, “Temsilcimiz Fikri Toros, temaslarını ve çalışmalarını yalnız başına yürütecek. Bu görüntü de memleket açısından iyi değil” ifadelerini kullandı ve karardan vazgeçilmesi için çağrısını bir kez daha yineledi.

“Bu ülke bu kadar karanlığı, yozlaşmayı ve çürümüşlüğü hak etmiyor”

UBP Girne Kadın Kolları eski Başkanı Fatoş Ünal’ın da yargılandığını anımsatan İncirli, bu süreçte yeni ve ağır iddiaların ortaya çıktığını ifade ederek “bu yargılanma sürecinde üstümüze bir atom bombası düştü. Meclis kürsüsünün en yukarısında oturan Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ile ilgili çok ciddi iddialar ortaya atıldı” dedi. Dava sürecinde ortaya çıkan bilgilere dikkat çeken İncirli, bu iddiaları Ziya Öztürkler’in talebi ve baskısı sonucu sahte diplomaların oluşturulması ve Öztürkler’in İçişleri Bakanı olduğu dönemde bu diplomaları düzenleyecek olan kişilere istisnai vatandaşlık verilmesi olarak aktardı. İncirli, ortaya çıkan iddiaları ‘ortaya saçılmış karanlık ilişkiler’ olarak değerlendirerek “bu ülke bu kadar karanlığı, yozlaşmayı ve çürümüşlüğü hak etmiyor” dedi.

“Başbakandan Öztürkler ile ilgili rapor ve araştırma istiyoruz”

Sıla Usar İncirli, “Öztürkler eğer sahte diplomalarla ilgili birine baskı yaptıysa, vatandaşlık verdiyse Başbakan Ünal Üstel’den çok ciddi bir araştırma istiyoruz. Rapor da bekliyoruz. Kamuoyunun bilgilendirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı ve polis ile savcılığın konuya ilgi göstermesi gerektiğini söyledi. “Başsavcılık eğer Öztürkler ile ilgili bir dosya oluşturacaksa, bu defa da onun dokunulmazlığının kaldırılmaması için mi uğraşacaksınız? Hanginiz kaldı şaibeli olmayan?” diyen İncirli, bürokratların da yolsuzluk iddialarıyla yargılandığını hatırlattı.

“Halkın talebi erken seçim, bu karanlığa son verilmeli”

Hükümetin erken seçimle ilgili daha fazla kaçacak yeri kalmadığını dile getiren İncirli, “Bir an önce erken genel seçim tarihini vermek zorundasınız. Bu memleket bu kadar karanlığı kaldıracak durumda değil.” dedi. Suya yapılan zammı da eleştiren İncirli, suya yapılan zam ile hayat pahalılığının da artacağını söyledi. Konuşmasının devamında güvenlik krizinden de bahseden İncirli, “Her gün başımızdan kurşunlar geçiyor. Bir yerlerde tetikçiler var. Başbakan da güney kaynaklıdır diyor” ifadelerini kullandı ve başbakanın tutumunu eleştirdi. İncirli, güvenlikle ilgili çok ciddi adımlar atılması gerektiğini vurgulayarak ortaya somut projelerin koyulması gerektiğini söyledi.

“Ucu nereye dokunursa dokunsun her şeyin şeffaf bir şekilde açığa kavuşmasını istiyoruz”

İncirli, konuşmasının sonunda Tıp ve Diş Hekimliğinde uzmanlık eğitimine girişte merkezi sınavın kaldırılmasına yönelik değişikliği de eleştirerek toplum sağlığının riske atıldığını söyledi. İncirli, ayrıca Ceza Yasası’nda yapılmak istenen değişikle de ifade ve basın özgürlüğünün kısıtlandığını ifade ederek “demokrasinin en temel yanı olan basının susturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin engellenmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi. “Bizim istediğimiz Meclis Başkanı Ziya Öztürkler ve diğer bütün konularla ilgili ucu nereye dokunursa dokunsun her şeyin şeffaf bir şekilde açığa kavuşması” şeklinde konuşan İncirli, bu yozlaşmanın ancak erken seçimle son bulacağını söyledi. İncirli, halkın talebinin de erken seçim olduğuna dikkat çekerek bu karanlığa derhal son verilmesi gerektiğini vurguladı.