Schlossberg, makalesinde akrabası Robert F. Kennedy Jr.'ın ABD Sağlık Bakanı olarak atanmasından duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.

Eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg, 35 yaşında hayatını kaybetti.

BBC Türkçe Servisinin aktardığına göre ailesi bir sosyal medya paylaşımıyla Schlossberg'in ölümünü duyurdu.

Mesajda, "Güzel Tatiana'mız bu sabah vefat etti. O her zaman kalbimizde olacak" denildi.

İklim değişikliği konusuna yoğunlaşan bir gazeteci olan Schlossberg, Kasım ayında agresif bir kanser türüne yakalandığını duyurmuştu.

Yazdığı bir makalede kendisine bir yıldan az ömrünün kaldığı söylendiğini paylaşmıştı.

Schlossberg, tasarımcı Edwin Schlossberg ile diplomat Caroline Kennedy'nin kızıydı.

Üç yaşında ve bir yaşında iki çocuğu bulunuyordu.

Schlossberg, geçen ay The New Yorker'da yayımlanan "Kanımla Bir Savaş" başlıklı makalesinde, ikinci çocuğunu dünyaya getirdikten sonra kendisine akut miyeloid lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı.

Mayıs 2024'teki teşhis için, "İlk düşüncem, çocuklarımın beni hiç hatırlamayacakları oldu" diye yazdı.

Schlossberg, kemoterapi ve kemik iliği nakli de dahil olmak üzere aldığı tedavileri anlattı ancak bunlara karşın doktorların kendisine iyi bir görünüm sunmadığını paylaştı.

Ayrıca, ölümünün ailesi için yaratacağı acıdan da bahsetti.

Tatiana'nın ailesi daha önce birçok kişisel trajedi yaşamıştı.

Büyükbabası Başkan Kennedy 1963'te suikaste kurban gitmiş, kardeşi Robert Kennedy de Demokrat Parti başkan aday adayıyken Los Angeles'ta Sirhan Sirhan adlı 24 yaşındaki Ürdün vatandaşı bir Filistinli tarafından öldürülmüştü.

Amcası John F. Kennedy Jr. ise 1999'da bir uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

Schlossberg, "Hayatım boyunca iyi olmaya, iyi bir öğrenci, iyi bir kız kardeş ve iyi bir evlat olmaya, annemi korumaya ve onu asla üzmemeye, kızdırmamaya çalıştım" diye yazdı.

"Şimdi onun hayatına, ailemizin hayatına yeni bir trajedi daha ekledim ve bunu durdurmak için yapabileceğim hiçbir şey yok" diyerek düşüncelerini paylaştı.

Schlossberg, New Yorker makalesinde akrabası Robert F. Kennedy Jr.'ın Sağlık Bakanı olarak atanmasından duyduğu hayal kırıklığını da dile getirdi.

Demokrat kökenli ailenin bazı üyeleri, Robert F. Kennedy Jr.'ın Donald Trump yönetimine katılmasını eleştiriyordu.

-“İklim değişikliği dünyanın en önemli haberi”

Schlossberg, kanser teşhisiyle ilgili büyük yankı uyandıran makalesinden önce iklim gazetecisi olarak başarılı bir kariyer inşa etmişti.

Schlossberg, "Göze Çarpmayan Tüketim: Bilmediğiniz Çevresel Etki" adlı kitabın yazarıdır.

Ayrıca New York Times için de iklim ve diğer konularda yazılar kaleme almıştı.

Aralık 2021'de, iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla Londra metrosunun enerjisinden yararlanarak evlere ısı sağlamaya yönelik yerel deneyler hakkında bir haber hazırladı.

NBC News'e 2019'da verdiği mülakatta, "Bence iklim değişikliği dünyanın en önemli haberi ve bu her şeye ilişkin bir haber" diyerek bu konuya verdiği önemi anlatmıştı.

"Eğer bu konuda farkındalık yaratmaya yardımcı olabilirsem, bu diğer insanları da konuya dahil olmaya ve üzerinde çalışmaya teşvik edebilir" demişti.

(BBC/AN/GÖZ)