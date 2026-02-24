Maliye Bakanı Özdemir Berova, fiber optik projesinin ülke için yapılmış en büyük ve en kısa sürede tamamlanması öngörülen proje olduğunu söyledi.

Fiber optiğin ana omurgasının kontrol, yönetim ve işletmesinin Telefon Dairesi’nde olacağını kaydeden Berova, protokol uyarınca 1,5 yıl sonra vatandaşların hızlı internet hizmetinden yararlanacağını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki güncel konuşmalarda fiber optik konusu da gündeme geldi.

Cevabi konuşmayı yapan Maliye Bakanı Berova, “27 milyon dolara fiber optik altyapısı devredildi” açıklamalarının doğru olmadığını söyledi.

-Besim

CTP Milletvekili Filiz Besim, Genel Kurul’da “Yükseköğretimde Kaos Derinleşirken YÖDAK Nerede?” konulu güncel konuşma yaptı.

YÖDAK’ın eksikliklerinin farkında olduğunu ancak hiçbir eksiğin mazeret olmadığını ifade eden Besim, ülkede 8 tane tıp fakültesi bulunduğunu söyledi.

Besim, ülkenin böyle bir ihtiyacı olup olmadığını sorarak, “Bizim bu hekimleri yetiştirmek için yeterince hastanemiz, hastamız, laboratuvarımız var mı?... Yoktur” ifadelerine verdi.

YÖDAK’ın stajları denetleyip denetlemediğini de soran Filiz Besim, aldığı verilere göre, KKTC vatandaşı 400 doktorun mezun edileceğini kaydederek, “Bu ülkenin 400 doktora ihtiyacı var mı?” diye sordu.

YÖDAK’ın Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ile Milli Eğitim Bakanlığı ile neden planlama yapmadığını da soran Filiz Besim, bazı bölümlerde enflasyon olduğunu, bazı bölümlerde ise eleman bulunamadığını söyledi.

Ülkede ciddi bir hasta bakıcı sorunu olduğunu belirten Besim, sağlık bölümü olan tüm üniversiteleri aradığını, sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde olan bu bölümün de bir süre önce kapandığını kaydetti.

Verilen uzmanlık, yan dal izinleriyle ilgili YÖDAK’ın denetim yapıp yapmadığını soran Besim, hiçbir denetim yapılmadığını savundu.

Besim, “Merkezi sınav olmadan, doğru düzgün denetim olmadan, tıp ve diş hekimliğinin gerektiği kriterler olmadan bunların yapıldığını söyledik… YÖDAK bu denetimleri yaptı mı? Yapmadı” ifadelerine verildi.

6 üniversiteye diş hekimliği için doktora yetkisi verildiğini, bazı bölümlerde başlarında asistan dahi olmayan öğrencilerin diş hekimliği doktorası yaptığını savunan Besim, “YÖDAK bu konuda hiç mi sorumluluk hissetmiyor?” dedi.

Filiz Besim, YÖDAK’ın güçlü, kurumsallaşmasını tamamlamış, denetim yapabilen, akredite edebilen, planlama yapabilen bir kurum olmasını istediklerini söyledi.

Besim, “YÖDAK kendini toplasın, talepleri için ses versin, meslek örgütleriyle iletişime geçsin, planlama yapsın, merkezi sınavı gündeme alsın, kriterler belirlesin. Yasası’nda yazdığı gibi 23 üniversiteyi denetlesin, planlasın, akredite etsin…Yükseköğretimde uçuruma yuvarlanmıyoruz, uçurumun içindeyiz” dedi.

Konuşmasında Cumhuriyet Meclisi’nde dün onaylanan fiber optik protokolüne de değinen Besim, ülkenin geleceği için kahrolduğunu belirterek, “Üzgünüm, engelleyemedik.” dedi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Besim’i yanıtladığı konuşmasında “Kendi fiber altyapımızı devrettik” söyleminin doğru olmadığını söyledi.

Gün boyu sosyal medyada yanlış bilgiler üzerinden yorumlar yapıldığını kaydeden Özdemir Berova, şunları kaydetti:

“‘Kendi fiber alt yapımızı devrettik’ tamamen’ yanlış bir söylemdir. Bu protokolle Telefon Dairesi bünyesindeki fiber optik omurga ve bugüne kadar yapılan fiber optik hat çekimleri ve bunlardan elde edilen gelirler tamamen korunmuş şekilde olacaktı.

Mevcut protokolde yanlış anlamalara sebep verecek maddeler olması nedeniyle Türk Telekom ve Türkiye Cumhuriyeti’nde protokolü imzaladığımız muhataplarla konu istişare edildi. Şu anda kullanılan, çekilmiş olan fiber optik hatlarının gelir paylaşımına girip girmeyeceği konusu vardı. Burada bir gelir paylaşımı olmayacak.”

27 milyon dolarlık yatırımın KKTC Telefon Dairesi’nin ana omurgası içinde olan, geliştirilmeye, güçlendirilmeye ihtiyaç olan hususlara harcanacağını belirten Berova, Fiber optiğin ana omurgasının kontrol, yönetim ve işletmesinin Telefon Dairesi’nde olacağını kaydetti.

Berova, protokolle ülkeye 81.5 milyon dolarlık yatırım yapılacağını, maksimim 1,5 yıl içinde fiber optik alt yapının geliştirileceğini ve evlere fiber optik kablo çekileceğini söyledi.

Maliye Bakanı Berova, eskiyen hatların yenilenmesi, cihazların değiştirilmesi gibi hususlar için 25 yılda 112 milyon doların üzerinde yatırım yapılacağını dile getirdi.

Berova, “Bu ülke için yapılmış en büyük projelerden bir tanesidir. Çok kısa süre içinde tamamlanması hedeflenen projelerden bir tanesidir” dedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ek protokollerle ilgili hazırlıkları yaptığını, bunun da yakın sürede açıklanacağını dile getirdi.

Berova, “İnşallah 1,5 yıl sonra insanlarımız hızlı internet hizmetinden yararlanacak” dedi.

Fiyatlandırma üzerinden de açıklamalar yapıldığını belirten Berova, paylaşımlı olarak hizmet veren WiFi üzerinden hizmet veren internet servis sağlayıcılarının ödediği verginin yüzde 16 KDV olduğunu söyledi.

Eş zamanlı olarak GSM’in operatörlerinin vergi yükünün yüzde 80’in üzerinde olduğunu belirten Berova, şöyle devam etti:

“İmtiyaz bedelleri bunun haricinde. Bu verilen hizmetin adil şekilde vergilendirilmesi, GSM operatörlerinin vergi yükleri de dikkate alınarak fiyatların yeniden değerlendirilmesi gündemdir. Çalışmalarımızı zaten başlatmıştık. Vergi eşitlemesiyle ilgili çalışmaları sektöre de iletmiştik” açıklamasında bulundu.

Berova, protokol yürürlüğe girdiğinde vergi düzenlemelerinin yeniden yapılacağını belirtti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova, vatandaşların fiber optik hattan yüksek, hızlı, kesintisiz ve paylaşımsız 100 megabitlik hizmeti bugün ödediği fiyatlara yakın fiyattan alabileceğini kaydetti.

Maliye Bakanı Berova, yerinden soru soran CTP milletvekili Erkut Şahali’yi de yanıtladı.

Maliye Bakanı Berova ve Şahali arasında fiber optik konusunda sözlü tartışma yaşandı.

Öte yandan Maliye Bakanı Berova, Filiz Besim’in YÖDAK’la ilgili eleştirilerini de yanıtladı.

-Maliye Bakanı YÖDAK konusunda konuştu

Berova, YÖDAK Yasası’ndaki değişikliklerin Eğitim Bakanlığı döneminde olduğunu, kendilerini eleştiren CTP’nin iktidara geldiğinde bu yasayı değiştireceğini söylediğini ama bunu yapmadığını söyledi.

Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun kurulması gerektiğini belirten Berova, muhalefetin “Tıpta Uzmanlık Kurulu"na öcü muamelesi yaptığını söyledi.

YÖDAK’ın bütçesel yapısına değinen Berova, gelir kalemlerini oluşturacak bir sisteme geçilmesi gerektiği, bu konuda YÖDAK Başkanı ile görüştüğünü, her çalışmaya destek vereceğini de belirttiğini söyledi.

Berova, “YÖDAK’ta kendi gelirlerini elde edeceği bir sistem kurulabilir, bunu YÖDAK’tan bekliyoruz” dedi.