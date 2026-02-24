Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 8 saat süren oturumda Kıbrıs konusu da konuşuldu.

Muhalefet milletvekillerini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, statüko değiştirilmediği sürece Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin değil felaketinin hazırlanacağını belirterek, “İki komşu devlet olarak geleceğimizi belirleyelim. Ortaklık yoktur. Bu benim söylediğim bir şey değil. Rumların da böyle bir hedefi yoktur…Hiçbir zaman olmadı” dedi.

-Şahali

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, “Dışişleri Bakanının Halleri” konulu güncel konuşmasında, ilk olarak dün ülkenin fiber optik altyapı ihtiyacının karşılanması amacıyla Meclis’ten geçirilen anlaşmaya değindi. Şahali, “25 yıllığına bizi iletişim alanında bir belirsizliğe sürükleyecek bu anlaşmanın bedelini Metehan’da mendil atsanız, toplardınız” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun, cuma günü bir basın toplantısı düzenlediğini ve Cumhurbaşkanına veryansın eden bir tavırla görüşlerini ortaya koyduğunu söyleyen Şahali, “Cüret inanılır gibi değil… Basın toplantısının bir buçuk dakikasını dinlediğinizde kendinizden geçerdiniz” dedi.

Dışişleri Bakanı’nın, “Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs Türkü’ne zarar verdiğini ve statü kaybettirdiğini” söylediğini kaydeden Şahali, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın halk iradesiyle seçildiğini vurguladı.

“Tufan Erhürman kapalı bir hediye kutusuyla memlekete gelmiş bir siyasi figür müdür?” diye soran Şahali, Erhürman’ın 13 yıldır aktif bir siyasi figür olduğunun altının çizdi.

“Belli ki aynalar sadece Tahsin beyi gösteriyor… Bu görüş kalabalıklar içerisinde yapayalnız” diyen Şahali, Cumhurbaşkanı Erhürman’ın seçilene kadar söyledikleriyle halkın güvenini kazandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı’nın masadan kaçmayacağını kaydeden Şahali, “Biz Birleşik Kıbrıs’cı değiliz. Biz Kıbrıslı Türklerin, bu ada üzerinde Kıbrıslı Rumlar kadar söz ve hak sahibi olduğuna inanan ve bu sözün ve hakkın yerine gelmesi için mücadele eden bir siyasi gelenekten gelmekteyiz” dedi. Şahali, 11 Şubat 2011 belgesinin arkasında olduklarını ifade etti.

Tufan Erhürman’ın yüzde 63’le seçilmiş bir cumhurbaşkanı olduğunu ifade eden Şahali, “Bunu hazmetmek zorundasınız” dedi.

“Halka dair her mesele sizin meselenizdir” diye konuşan Şahali, Cumhurbaşkanlığı seçimine etki eden unsurlardan en önemlisinin Kıbrıs sorunu olduğunu ifade etti, bunun inkar edilmesinin hayatın gerçeğinden uzaklaşmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın önce Kıbrıs Türk halkına karşı sorumlu olduğunu ifade eden Şahali, Cumhurbaşkanı’nın iyi, karşılıklı yararı olan ilişkiyi Türkiye ile kurduğunu ve geliştirdiğini belirtti.

“Bu halk sizin sandığınızdan çok daha akıllıdır. Siz kendinize bakın” diyen Erkut Şahali, Cumhurbaşkanı’nın hiç parmağının arkasına saklanmadığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erhürman’ın deneyimli bir siyasetçi ve çok iyi bir akademisyen olduğunu dile getiren Şahali, “Lütfen kıskançlık yapmayınız” dedi.

-Candan

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, “Ülkedeki Son Siyasi Durum” konulu güncel konuşmasında, Dışişleri Bakanı’nın söylediklerinin Kıbrıs Türk halkının gözünde “yok hükmünde” olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının geldiği nokta ve dünyadan nasıl koptuğunun ortada olduğunu belirten Candan, “Son beş yılda yıktığınız köprüleri biz kuracağız” dedi.

Candan konuşmasının devamında, Mete Hatay’ın sosyal medyada paylaştığı yazıyı okudu.

Çürüme, mutsuzluk, belirsizlik ve kaygı içinde yaşamaya alışmış, bir yandan şikayet eden bir yandan da ışık arayan bir toplumdan söz edildiğini belirterek, “Biz bu toplumla kimsenin kuşkusu olmasın birlikte yürümeye devam edeceğiz. Çok uzun gitmeyecek birlikte Cumhurbaşkanlığı’nın yanında hak ettiği bir hükümeti de bu toplum el birliğiyle yaratacak” dedi.

-Ertuğruloğlu

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, muhalefet milletvekillerine cevabi konuşmasında geçen cuma düzenlediği basın toplantısında ne söylediyse hepsinin kelimesi kelimesine arkasında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı’nı aşağılamak ya da kötülemek için konuşmadığını belirten Tahsin Ertuğruloğlu, böylesi düzgün bir insanın yanlış siyaset yapmasına içerlediğini, bunu basın toplantısında da ifade ettiğini dile getirdi.

Tufan Erhürman'ın, "Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Kıbrıs konusunda hiçbir şey söylemiyor" gibi davrandığını, eleştirdiği söylemlerine aynen devam ettiğini, o nedenle de kendisinin basın toplantısı düzenlediğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, basın toplantısının ardından kendisine “sessizdi, ikaz edildi, çıktı bir şeyler söyledi” eleştirileri yapıldığını da belirterek, “Gerçekler bu kadar kolay çarptırılmamalı. Daha önce söylemediğim, savunmadığım konuları konuşmadım. Benim Kıbrıs konusunda ne söyleyeceğim bellidir…” dedi.

Kıbrıs konusundaki duruşunun “Aşağılama ve dalga konusu” yapıldığını da belirten Ertuğruloğlu, muhalefete yönelik, “Söylediklerim belli ki sizi rahatsız etti…Etsin…” dedi.

“Cumhurbaşkanı’nın Ankara ile istişare iddiasını" yine reddettiğini söyleyen Ertuğruloğlu, “Ankara’nın Kıbrıs politikası çok nettir. İki egemen eşit devlet, eşit uluslararası statü... Sayın Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusundaki politikası, bu mu? Hayır… Nasıl istişare ediliyor, bunu bize birilerinin anlatması lazım” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda bir noktanın kaçırıldığını, 2017 öncesi ve sonrasının gündüz ve gece kadar fark olduğunu söyleyerek, Türk tarafının 2017’de yeni sayfa açtığını, federasyon sürecinin bittiğinin deklare edildiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bunları göz ardı ettiğini söyledi.

Tahsin Ertuğruloğlu, parti tabanının Erhürman’ın Kıbrıs konusundaki politikasına oy verdiğini belirterek, “Kimse, bizim partimizin tabanının veya DP veya YDP tabanının buna güvenerek Sayın Cumhurbaşkanı’na oy verdiği argümanını gündeme getirmesin…” dedi.

Tahsin Ertuğruloğlu, Erhürman ile sadece bir kez görüştüğünü onda da yüzüne “Siz Birleşik Kıbrısçısınız” dediğini aktardı.

Cumhurbaşkanı’nın Karpaz’a gidişiyle ilgili, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi sitesinde bir harita yayınlandığını belirten Ertuğruloğlu, “Hiçbir sınırı olmayan bir Kıbrıs adası çizilmiş. Sayın Cumhurbaşkanı KKTC’nin cumhurbaşkanıdır. Kullandığı harita KKTC’yi işaret etmeyen bir harita olamaz. Böyle bir hakkı yoktur” dedi.

Ertuğruloğlu, devletin en üst makamına gelen Erhürman’ın hangi devletin cumhurbaşkanı olduğunu bilmesi gerektiğini ifade etti.

Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusundaki siyasetinin son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkına hem statü hem de zaman kaybettirildiğini savundu.

Egemen eşitliğin başka, eşit egemenliğin başka bir şey olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanı, siyasi eşitliğin anlamı olabilmesi için bunun egemen eşitliğe dayandırılması gerektiğini de belirtti.

Ertuğruloğlu, izlenen politikayla Kıbrıslı Türklerin adeta Rum'un kapısında yalvarıp yakaran, aciz, çaresiz toplum statüsüne düşürüldüğünü savunarak, güven artırıcı önlemlerle ilgili görüşmelerin karşı tarafın Kıbrıs Cumhuriyeti sıfatını perçinlediğini ifade etti.

Egemen eşitliği savunanların kötülendiğini, suçlandığını, bunu olgunlukla karşılayamayacaklarını belirten Dışişleri Bakanı, çirkinlik yapılarak hiçbir şey kazanılamayacağını söyledi.

Açık kalplilikle Erhürman’ın izlediği yoldaki yanlışları aktardığını belirten Ertuğruloğlu, kimsenin de bu konuda kendisine talimat vermediğini ifade etti.

Ertuğruloğlu, “Eğer tek egemenlik, tek devlet, toprak bütünlüğü olan devlet deniyorsa ki oraya gidiliyor, o zaman siz kaçınılmaz biçimde BMGK, AB yardımı ile Kıbrıs Türkü'nü Rum’un boyunduruğu altına sokmaktan başka bir yere gidemezsiniz.. Peki Sayın Cumhurbaşkanı’nın izlediği politika nereye gidiyor? ” dedi.

Ertuğruloğlu, 11 Şubat 2014 açıklamasına işaret ederek, “Ortak açıklama lanse edildiği gibi dört dörtlük bir açıklama değildi” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, statüko değiştirilmediği sürece Kıbrıs Türkü’nün geleceğinin değil felaketinin hazırlanacağını belirtti.

Ertuğruloğlu, “İki komşu devlet olarak geleceğimizi belirleyelim. Ortaklık yoktur. Bu benim söylediğimiz bir şey değil. Rumların da böyle bir hedefi yoktur…Hiçbir zaman olmadı” dedi.

-Şahali

Yeniden söz alan CTP milletvekili Erkut Şahali, Dışişleri Bakanı’nın söyleyecekleri varsa Cumhurbaşkanı’nın yüzüne söylemesinin çok daha isabetli olacağını, buna devlet terbiyesi açısından da ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şahali, “Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu sağlarsanız size öncelik sağlayacaktır, eminim Ankara’da kendinize muhatap sayacaklarınız da size randevu verecektir” dedi.

Şahali, Kıbrıs sorunun çözümünde 5 iradeden birinin Türkiye’ye ait olduğunu kaydederek, Türkiye’nin onay vermediği hiçbir sonucun Kıbrıs için çözüm olmayacağını söyledi.

Erkut Şahali, “Kıbrıs sorunun çözümü, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti nezdindeki haklarını ortaya çıkacak yeni ortaklık devletinde geri kazanmasıdır. Denklem bu kadar basit” dedi.

-Şahiner

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner, “Önü Kesilmeyen Hayat Pahalılığı Canavarı” konulu güncel konuşmasında, yüzde birlik bir hayat pahalılığının Maliye Bakanlığı’na 1 Milyar TL’ye mal olduğunu söyledi.

Fiber optik protokolünü “açık bir peşkeş” diye nitelendiren Şahiner, protokolün fizibilitesinin Genel Kurul’dan onay alındıktan paylaşıldığını söyledi. İhalenin neden yapılmadığını sorduklarını hatırlatan Şahiner, “Ne oldu da ihaleyle bu işi yapmadınız? Çünkü idare ve teknik şartnamelere acı hükümleri yazamazdınız” dedi.

“Ortada ne bir proje ne plan ne liste var. Ortada sadece fizibilite raporunun rakamları var” diye konuşan Şahiner, Türk Telekom’un bu protokolle ülkede tekel olacağını kaydetti.

Bu işin çok ucuza yapılabileceğini ancak Türk Telekom’un kasasını düşünen bir protokol imzalandığını belirten Şahiner, teknolojik gelişmenin Türk Telekom’un hizmetine bağlandığını söyledi.

Türk Telekom’un yapacağı yatırımlara değinen Şahiner, “Şirket yaptığı bütün yatırımı birinci yıldan çıkarırsa ne yapacaksınız?” sorusunu sordu.

Hiçbir ihale şartnamesinde böyle imtiyazlar sağlanamayacağını dile getiren Şahiner, protokolün yürürlüğe girmeyeceği görüşünü belirtti. Şahiner, gerçekleşme rakamlarını kalem kalem çalışacaklarını da kaydetti.

Protokolün çok ciddi bir ekonomik yıkım getireceğini savunan Şahiner, bu yapının halkın, kamunun, maliyenin zararına olacağını söyledi.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise, Şahiner’e yanıt verdi. Berova, fiber optik protokolüyle ilgili gelinen noktadan çok memnun olduğunu belirtti.

İlk yılın penetrasyon oranının yüzde 20 olarak belirlendiğini ifade eden Berova, beş yıl sonra yüzde 60 rakamı ortaya konduğunda, bu oranın tutturulmasının ne kadar zor olacağını internet servis sağlayıcılarının da açıkça ifade ettiğini kaydetti.

“Halkın hiç ağlayacağı bir durum söz konusu değil” diyen Berova, bu yatırım ile halkın kaliteli internet ulaşım hizmetine kavuşacağını belirtti. Bakan Berova, rakamların, makul rakamlar olduğunu söyledi.

-Öztürkler’den başsağlığı mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler birleşimin sonunda, Erenköy mücahidi ve Özdil Nami’nin babası Erdil Nami’nin vefatı nedeniyle aileye Cumhuriyet Meclisi adına başsağlığı diledi.

Konuşmaların ardından toplantı tamamlandı. Bir sonraki toplantı 2 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.