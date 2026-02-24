Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde “patlamamış mermiler” bulunduğu uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 16–20 Şubat tarihleri arasında Mevlevi atış ve tatbikat bölgesinde ağır silah atışlarının icra edildiğine işaret edilerek, bölgede tüm aramalara rağmen yeleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler bulunduğu duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yere ilişkin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.