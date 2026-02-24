Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi bölgesinde “patlamamış mermiler” bulunduğu uyarısında bulundu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 16–20 Şubat tarihleri arasında Mevlevi atış ve tatbikat bölgesinde ağır silah atışlarının icra edildiğine işaret edilerek, bölgede tüm aramalara rağmen yeleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler bulunduğu duyuruldu.

Maliye Bakanı Berova: “Fiber optik ülke için yapılmış en büyük proje”
Maliye Bakanı Berova: “Fiber optik ülke için yapılmış en büyük proje”
İçeriği Görüntüle

Açıklamada, vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yere ilişkin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bilgi verilmesi gerektiği belirtildi.