Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da kendisini yedek parçacı olarak tanıtıp, araba beyni, vites kolu ve araç göstergesi bulacağını söyleyerek, S.Ş. isimli şahsın yaklaşık 150 bin TL parasını sahtekarlıkla ettiği iddia edilen Şükrü Şardu aleyhine dava okunarak, serbest bırakıldı.

Önceki gün mahkemeye çıkarılarak, bir gün tutukluluk emri verilen zanlı dün dava okunduktan sonra mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Ne olmuştu

Zanlının 15 Mart 2024 tarihinde saat 16:20'de yedek parçacı olmadığı halde, Türkiye’de sakin S.Ş isimli şahsa, araba beyni, vites kolu ve araç göstergesi bulacağını söyleyip 3000 Euro , parayı nakit olarak 47,200 TL parayı ise halk bankasındaki hesabına Garanti Bankasından EFT yolu ile yatırmasını sağlayarak sahtekarlıkla para temin ettiği belirtilmişti.