Hayatını kaybeden eski bakan ve milletvekili Kenan Atakol için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meclisi’nde saat 09.30’da başlayan törene, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Beşinci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bakanlar, milletvekilleri, kurum ve kuruluş temsilcileri ile Kenan Atakol’un ailesi katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreni, merhum Kenan Atakol’un özgeçmişinin okunmasıyla devam etti. Törende, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Kenan Atakol’un kızı Tüge Atakol konuşma yaptı.

Anma töreni konuşmaların ardından Atakol'un naaşı önünde protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişinin yapılması ile son buldu.

Atakol, öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karaoğlanoğlu Kabristanlığına defnedilecek.

-Erhürman: “Ülkenin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten siyasetçisi olarak tarihe kaydoldu”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman anma töreninde yaptığı konuşmada, Kenan Atakol’un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet hayatında derin izler bırakmış bir ismi olduğunu vurguladı.

Atakol’un ODTÜ mezunu bir inşaat mühendisi, ABD’de yüksek lisans ve doktora yapmış ve Pennsylvania State University'de ders veren bir kişi olduğunu anımsatan Erhürman, “Ancak bence onu asıl tanımlayan bu akademik birikimini, bilgisini ülkesinin hizmetine, halkının hizmetine kararlılıkla sunmuş olmasıdır.” dedi.

Erhürman, Atakol’un 1970'li yıllardan itibaren Kıbrıs Türk halkının iradesiyle milletvekilliği görevini üstlendiğini, pek çok bakanlıkta görevde bulunduğunu ve ülkenin en uzun süre Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten siyasetçisi olarak da tarihe kaydolduğunu ifade etti.

Özellikle Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı yıllarda Kıbrıs Türk halkının hak ve eşitlik mücadelesini uluslararası alanda sabırla, bilgiyle ve disiplinle savunduğunu vurgulayan Erhürman, müzakere masalarında ayrıntılara hâkimiyeti, dosyalarına olan titizliği ve sakin üslubu ile tanındığını belirtti.

Atakol’un sözünün ölçülü, yaklaşımının ise rasyonel olduğunu söyleyen Erhürman, popülizmi değil, devleti ve halkı önceleyen bir anlayışa sahip olduğunu vurguladı.

Erhürman, Atakol’ün genç bürokrat ve siyasetçilere tecrübesini aktarmaktan çekinmediğini belirterek, öğretici bir yönü olduğuna işaret etti.

Atakol’un siyasette olmadığı dönemde, çevre ve toplum konularına duyarlılığını sürdürdüğünü, sivil toplum çalışmalarına katıldığını belirten Erhürman, Atakol’un ardında ülkeye adanmış uzun bir hizmet hayatı, titizlikle tutulmuş notlar, yetiştirilmiş insanlar, sevgi dolu bir aile ve saygın bir isim kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Atakol’un son röportajlarında altını çizdiği iki konu olduğunu da vurgulayarak, bunların çevreye olan duyarlılık ve siyasette kalite olduğunu dile getirdi.

Erhürman, konuşmasını Kenan Atakol’a tanrıdan rahmet, ailesi ile sevenlere de sabır ve başsağlığı dilekleriyle tamamladı.

-Öztürkler: “Atakol Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli devlet adamlarından biridir”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de konuşmasında, Kenan Atakol’un Kıbrıs Türk siyasetinin en önemli devlet adamlarından biri olduğunu ifade etti.

Atakol’un devletin kuruluş aşamasında ve kurumsal yapının oluşmasında yer alan biri olduğunu anımsatarak, “Kıbrıs Türk halkının sesinin dünyaya duyurulmasında, uluslararası anlamda birçok görevde bulunmuş ve devletini layıkıyla temsil etmiş önemli bir devlet adamıydı.” şeklinde konuştu.

Öztürkler, Atakol’un kendilerine bırakmış olduğu birçok miras olduğuna da dikkat çekerek, “Dürüstlüğü, çalışkanlığı, liyakati, almış olduğu eğitimi, insan sevgisi ve dik duruşu bir ödev olarak kabul ediyoruz.” dedi.

Konuşmasında, Atakol’a rahmet dileyen Öztürkler, tüm aile üyelerine de başsağlığı temennisinde bulundu.

-Tüge Atakol: “Hayallerinin peşinden hep cesurca koştu”

Merhum Kenan Atakol’un kızı Tüge Atakol da törende yaptığı konuşmasında, babasının çocukluğu hakkında bilgi vererek, “Babam Baf'ın Yayla köyünden üniversiteye giden ilk çocuktur. Çok zekiydi ve çok çalışkandı. Hayallerinin peşinden hep cesurca koştu.” dedi.

Kenan Atakol’un eğitime verdiği öneme işaret eden Tüge Atakol, babasının ortaokula gidebilmek için 3 yıl boyunca Yayla köyünden Poli'ye her gün 27 kilometre bisiklet sürerek gittiğini dile getirdi.

Tüge Atakol, babasının Amerika’da güvenceli bir geleceği bırakarak, ailesiyle birlikte 1972 yılında sıkıntılı ve belirsizliklerle dolu Kıbrıs'a geri döndüğünü anlatarak, “Annemle beraber benim ve kardeşimin Kıbrıs'ta büyümemizi istiyorlardı. Ailesi babamın en büyük mutluluğuydu.” dedi.

Babasının her zaman kendisini ve kardeşini desteklediğini söyleyen Tüge Atakol, kendilerine duruşuyla, dürüstlüğüyle, çevreye ve insana duyduğu sevgi ve saygısıyla örnek olduğunu işaret etti.

Tüge Atakol, babasının kendilerini çevre bilinci ve sevgisiyle yetiştirdiğini de vurgulayarak, “Çevre Koruma Vakfı çalışmaları çerçevesinde ilkokulları gezip öğrencilere çevre konularında çok kez sunumlar yaptı. Babamın bu tutkusu bana ve kız kardeşime de işledi.” şeklinde konuştu.

Tüge Atakol, konuşmasını “Onun kızları olarak bu dünyaya gelmiş olmak ve onun adını taşıyor olmak bizim için çok büyük bir onurdur.” ifadesiyle tamamladı.