Önder Alışveriş Merkezi direktörlerinden Ahmet Sanver, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 50 bin TL’lik bağışta bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Vakfı Sosyal Hizmet Uzmanı Berhan Yılmaz, iş insanı Ahmet Sanver’i ziyaretinde, bu tür bağışların vakfın faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ve üye çocuklar ile ailelerinin refahı için taşıdığı önemi vurgulayarak Sanver ailesine teşekkürlerini iletti.

Ahmet Sanver, Kemal Saraçoğlu Vakfı’nın çalışmalarını her zaman takdir ettiklerini ve yardımlarının büyük bir fayda sağlayacağını düşündüklerini ifade etti, bu bağışın bir örnek teşkil etmesini diledi.