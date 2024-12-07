Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), Kızılçam ormanlarında kabuk böceğinin istilası sonucu çam ağaçlarında kitle ölümleri yaşanmaya başladığını belirterek, kuruyan ağaçların kesilerek kömür ocaklarına yakacak odun olarak nakledildiğini kaydetti ve bunu eleştirdi.

Çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması neticesinde gelinen noktadan sorumlu olanların başında Tarım Bakanı’nın olduğunu ileri süren KEMA, “İktidar ve muhalefet milletvekillerine çağrı yapıyoruz. Ormanların kurtulması, etkin bir mücadele için gerekli bir bütçenin gelecek yıl için ayrılması zorunlu hale gelmiştir” dedi.

Mütevelli Heyeti Başkanı İlkay İlseven yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılından sonra çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması sonucu, böcek yoğunluğunun her yıl artarak çoğaldığını, zarar eşik değerinin çok üzerinde seyrederek salgın, olma riski ile karşı karşıya gelindiğini söyledi.

İlseven “Çam kese Böceğinin her yıl 1'e 250 - 300 artarak çoğalması, mücadele edilmeyen 4 yıl içerisinde böcek yoğunluğu astronomik rakamlara çıkmış, bu artışa paralel olarak böceğin yaşattığı tahribat da artış göstererek arız olduğu çam ağaçlarında % 66'nın üzerinde artım ve büyüme kayıpları oluşmuş, ağaçlar direncini kaybetmiş, hastalanmış güçsüz hale gelmiştir.” dedi.

Ormanlarda yaşanan bu felaketin baş sebebinin, çam kese böceğine karşı etkili bir mücadelenin yapılmaması olduğunu belirten İlseven, “Ana mücadele olan havadan biyolojik mücadeleyi uygulamamakta direnen dönemin Bakanları, Müsteşarları ve Müdürleri görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmakla suç işlemişler, devleti ve halkımızı maddi ve manevi zararlara uğratmışlardır” dedi. İlseven, bu konu ile ilgili Sayıştay ve Hukuk Dairesini göreve davet etti.

İlseven açıklamasına şöyle devam etti,

“Orman Dairesi’nin böcek yoğunluğu ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda bu yılın geçen yıla oranla çok daha yüksek olacağı ve enfekte olacak orman alanının 15000 Hektar büyüklüğünde bir alanı kapsayacağı hesaplanmıştır. Bu bize önümüzdeki kısa dönemde yaşanacak tehlikeyi ve bunun yaratacağı orman, çevre sağlık, turizim ve buna benzer sektörlerde olacak zararlarla ilgili bilgi vermekte ve uyarmaktadır.

Şöyle ki ; Çam ormanı alanları kızıla boyanacak yeşil ibresini kaybeden ağaçlarda fotosentez olayı duracak, bunun sonucunda 3-4 ay kadar bir dönem için atmosfere salınan oksijen miktarında azalmalar görülecektir. Basit bir hesap yaparsak, bilimsel olarak 1 Hektar Çam ormanı 1 yılda 30 Ton oksijen üretmektedir. 15000 Hektar enfekte alanın oksijen salınımı 1 yılda 450,000 Ton olacaktı. Üretim 4 ay duracağına göre 1350 Ton oksijen kaybı yaşanacak demektir. Öte yandan bu yoğunluktaki böcekler evlere kadar girecek, insanlarda allerjik, astım, lenf bezlerini şişirerek komalık durumlar yaratacak. Bu ülkeye gelecek turistler bir dönem yeşil yerine kızıl ormanlar seyredecek.”