Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, haftalık gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal iki üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilirken, yerli ürünler temiz çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ithal ürünlerde, 31 numunenin, 29’u temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü içeren iki numuneye rastlanıldı.

REE Tic. Cahide Kılıç’a ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edilirken, yine aynı firmaya ait elmada limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde ise 16 numunenin 16’sı temiz çıktı.