KAZASIZ BİR GÜN DAHİ GÜNÜMÜZ YOK

Ergün Yahat

Ülkemizde her geçen gün artan trafik kazaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu sabah Gazimağusada meydana gelen sonrası polisten alınan bilgide 17.03.2025 tarihinde, saat 08.20 sıralarında, Gazimağusa’da Yeşildeniz Sokak üzexrinde, Aytunç YAĞCIOĞLU (E-64) yönetimindeki RK 841 plakalı araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada Petek Pastanesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağından çıkarak kaldırım üzerinde bulunan aydınlatma direğine çarpmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü kontrol maksatlı gittiği Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan kontrollerinin ardından taburcu olmuştur. Soruşturma devam etmektedir.