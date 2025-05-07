Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Alayköy’de yapımı süren çok amaçlı spor kompleksi projesi hakkında açıklama yaptı.

Amcaoğlu, proje kapsamında futbol sahası ve yürüyüş parkurunun aydınlatmalarının tamamlandığını, 450 metrelik yürüyüş parkurunun sentetik çim zemininin döşendiğini belirtti. Aydınlatma çalışmalarına destek sağlayan Spor Dairesi’ne teşekkür eden Amcaoğlu, tribün ve soyunma odalarının yapımı için ihale hazırlıklarının sürdüğünü kaydetti.

Açıklamada, projede bir sonraki aşamada basketbol sahası, otopark ve çevre düzenlemelerinin tamamlanacağı ve kompleksin açılışa hazır hale getirileceği bilgisi verildi.

Başkan Amcaoğlu, gençlerin sağlıklı ve sporla iç içe bir yaşam sürmeleri amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.