PGM: “Ölüm tehdidi alan bir kişinin güvenliğinin sağlanması adına alınan tedbir ve yöntemlerin açıklanması suç odaklı kişilere avantaj sağlar”

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), gazeteci Ayşemden Akın’ın ölüm tehditleri alması üzerine yaptığı koruma başvurusuna ilişkin açıklama yayımladı.

Yapılan başvuru üzerine, konu şahsın güvenliği için alınması gereken emniyet tedbirlerinin Polis Genel Müdürlüğü tarafından alınarak uygulanmaya konulduğu kaydedilen açıklamada, alınan tedbirlerin halen Polis Genel Müdürlüğü tarafından titizlikle uygulandığı belirtildi. Akın’a, kendisinin alması gereken tedbirler hakkında da bilgilendirmede bulunulduğu da kaydedildi.

Açıklamada, “Ölüm tehdidi alan bir kişinin güvenliğinin sağlanması adına, alınan tedbir ve yöntemlerin açıklanmasının suç odaklı kişilere avantaj sağlayacağı ve söz konusu şahsın güvenliğini daha da tehlikeye atacağı göz önünde bulundurularak, bu aşamada bu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasının uygun olmayacağı değerlendirilmektedir” denildi.