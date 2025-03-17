KKTC’de geçen hafta 6 yangın, 31 hususi servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10-16 Mart tarihlerini kapsayan rapora göre, son bir haftada meydana gelen yangınlar toplam 62 bin 300 TL'lik hasara neden oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri, söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinin çöp bidonunu ve kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan , elektrik panosunda oluşan aşırı yüklenme sonucu, evin çatısında izolasyon yapıldığı sırada piknik tüpünden çıkan gazın alev alıp çatıdaki mertekleri tutuşturması ve aşırı yüklenme sonucu olduğu belirtildi.

Hususi servis olayları ise, kaza sonucu araç içerisinde sıkışan kişilerin kurtarılması, asansörde mahsur kalan kişilerin kurtarılması, evin çatısında ve su havuzunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, yangına karşı tedbir alma, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olduğu kaydedildi