Başbakan Ünal Üstel, Ankara'da sürdürdüğü resmi temaslar kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmenin ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na (BRT) değerlendirmede bulunan Başbakan Üstel, görüşmenin ana konusunun Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü olduğunu söyledi.

Üstel, görüşmede KKTC ekonomisini daha da güçlendirecek büyük projelerin ele alındığını belirterek, Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteğiyle özellikle altyapı, inşaat, enerji, sağlık ve turizm sektörlerinde ihtiyaçların karşılanması ve öncelik sıralamasının belirlenmesi amacıyla verimli bir toplantı yapıldığını ifade etti.

Ayrıca, görüşmede bölgesel gelişmeler ile adadaki güncel durumun da değerlendirildiği ve alınabilecek tedbirler üzerinde durulduğu bildirildi.