Baf’ın Stavrokonno köyünde yaşamını sürdüren ve geçen cumartesi günü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kıbrıs Türk asıllı İvan Gurbetoğlu’na dün otopsi yapıldığı belirtildi.

Otopsi sonucunda Gurbetoğlu’nun baş kısmındaki ciddi yaralanma ve vücudundaki birden fazla yaradan ötürü hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını yazan Alithia gazetesi, polisin araştırmalarının sürdüğünü çünkü gencin ölümüne neden olan şeyin açıklığa kavuşturulması için yanıtlanması gereken bazı noktalar olduğuna işaret etti.

Araştırmaların merkezinde kazanın gerçekleştiği noktanın yakınında tespit edilen ölü bir köpeğin bulunduğunu ve köpeğin olayla ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını yazan gazete, yapılan otopsi sonucunda köpeğin ölüm nedeninin muhtemelen motorlu bir taşıtın neden olduğu yaralanmalar ve kırıkları olduğuna işaret etti.

Gurbetoğlu’nun kullandığı ve kaza yerinde tespit edilen motosikletin de, köpeğe ait kan izleri olup olmadığının tespit edilmesi için inceleneceğini kaydeden gazete, yetkililerin Gurbetoğlu’nun kullandığı motosikletin sahibini tespit etmeye çalıştığını ekledi.