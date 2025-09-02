Rum Yönetimi’nin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun(RMMO) güçlendirilmesi için ABD Savunma Bakanlığından savunma ekipmanları talep ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Kıbrıs Cumhuriyeti ABD’den Savunma Donanımı Talep Ediyor-RMMO’nun Güçlendirilmesi İçin İstediği Silahları Geçtiğimiz Hafta Sözlü Notayla Sıraladı” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, RMMO’nun güçlendirilmesi amacıyla savunma ekipmanlarına sahip olmak için Amerikan Savunma Bakanlığına talepte bulunduğunu yazdı.

Rum Yönetimi’nin ilgi duyduğu belirli silah sistemlerini talep ederek ABD’ye yönelik sözlü nota ilettiğini yazan gazete, bu silah sistemlerine, Amerikan silahlı kuvvetlerinin fazla stoklarının da dahil olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, savunma donanımını güçlendirmesine yönelik niyetlerini, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “Plus Channel” kanalına verdiği söyleşide ifşa ettiğini belirten gazete, Hristodulidis’in ayrıca Güney Kıbrıs’ın caydırıcı gücünün güçlendirilmesinden de söz ettiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “ABD Savunma Bakanlığına Kıbrıs Cumhuriyeti olarak, planlamaları doğrultusunda yararlı olacak savunma ekipmanlarını temin etmeye ilgi gösterdiklerini sözlü notayla ilettiklerini” ifade etti.

Hristodulidis, Rum Yönetimi’nin ilgisinin Güney Kıbrıs’a iletilen liste temelinde olduğunu ve belirli mevcut materyali içerdiğini söyledi.

ABD’den olumlu yanıt alacaklarına dair iyimserliğini de dile getiren Hristodulidis, ABD’den olumlu yanıt almaları durumunda, silah sistemlerini yakından görmeleri için Güney Kıbrıs’tan uzmanları ABD’ye göndereceklerini de belirtti.

Baf hava üssü konusunda Hristodulidis, ABD Savunma Bakanlığı uzmanlarının, Baf hava üssünü ziyaret ettiğini, tavsiyelerde bulunduklarını, kendilerinin de bunları yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Mari deniz üssü hakkında ise Hristodulidis, bunun iyileştirilmesi için de Avrupa Komisyonu tarafından mali destek sağlanması amacıyla Komisyon Başkanı ile temasın bulunduğunu belirtti.

Hristodulidis, hükümetin savunma konulardaki amacının, “G2G” düzeyinde anlaşmaları bir diğer deyişle hükümetler arası anlaşmaları ileriye götürmek olduğunu, Rum Yönetimi’nin bu yolla, yabancı hükümetlerle savunma alanında anlaşmaları ileriye götüreceğini ifade etti.

SAFE programı ile ilgili bir soru üzerine Hristodulidis, “bir de önemli Kıbrıs savunma sanayi boyutu var” ifadesini kullanarak, Fransa, İspanya ve başka AB üyesi ülkelerin savunma programlarına katılmakla ilgilenen Güney Kıbrıs’ta şirketlerin bulunduğundan da söz etti.

Bu şirketlere katılım sağlamaları için yardımcı olmaya çalıştıklarını söyleyen Hristodulidis, bu ortaklıklar aracılığıyla şirketlerin ürünlerinin, RMMO tarafından kullanılabileceğini ifade etti.

Hristodulidis açıklaması içerisinde Avrupa Yatırım Bankasının yatırım programlarına savunma ve güvenlik alanlarını da dahil ettiğini anımsattı.

SAFE programı konusunda ayrıca Türkiye ile ilgili açıklamalarda da bulunan Hristodulildis, Türkiye’nin bu programa katılabilmesi için Avrupa Birliği ile savunma anlaşmasına sahip olması gerektiğini belirtti.

Hristodulidis, AB ile savunma anlaşmasına da sahip olabilmek için de Avrupa Konseyi düzeyinde anlaşmanın bulunması ayrıca 27 ülkenin de oy birliğiyle kabul etmesi gerektiğini söyledi.