Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat)verilerine göre Güney Kıbrıs’taki Temmuz 2025’teki işsizlik oranının yükseliş eğilimiyle yüzde 5 olarak kaydedildi.

Haravgi gazetesi Eurostat’ın verilerine dayanarak, Temmuz 2025’deki işsizlik oranının, 4.7 olan Haziran 2025’e göre, yüzde 5 şeklinde kaydedildiğini yazdı.

Habere göre işsiz sayısı 25 bin olan haziran ayına göre temmuzda 27 bine yükseldi.

Bununla birlikte Güney Kıbrıs’taki işsizlik oranı, yüzde 5.9 olan AB ortalamasına göre düşük seviyede seyretti.

Erkeklerdeki işsizlik oranı (Temmuz 2025) yüzde 4,5; kadınlarda yüzde 5,6 şeklinde yer alırken 25 yaş altındaki gençlerdeki işsizlik oranı Haziran 2025’te ise yüzde 14,8 olarak kaydedildi.