Kıbrıslı Rumların başka Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında diş doktorunu çok nadir ziyaret ettikleri kaydedildi.

Kıbrıslı Rumların diş doktoruna iki yıl içerisinde bir defadan az gittiğini yazan Politis gazetesi, ortalama bir Avrupa vatandaşının ise yılda 1-2 kez diş doktorunu ziyaret ettiğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta diş doktorunu ziyaret etmek için 5-7 yıldan fazla bir zaman geçmesini bekleyenlerin sayısının az olmadığını (yüzde 9) da kaydeden gazete, bu durumun Rum tarafını diş doktoruna yapılan ziyaretlerin sıklığı konusunda AB üye devletleri arasında son sıraya yerleştirdiğini ekledi.