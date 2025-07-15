Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda meydana gelen trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada aracı kimin kullandığı yönünde polise yalan beyanda bulunan üç kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 12 Temmuz'da saat 00.50 sıralarında Halkbank Çemberi’nde meydana gelen kazada, ZG 520 plakalı aracı polise söylenenin aksine 36 yaşındaki E.Ç değil 23 yaşındaki alkollü sürücü E.Ç.’nin kullandığı belirlendi.

Yürütülen soruşturmada araç sürücüsü E.Ç. (E-23) ile araçta yolcu olarak bulunan E.Ç. (E-36) ve M.Ç. (E-25) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.