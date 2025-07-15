“Türk dünyasından başlayarak tüm dünyaya yayılan KKTC gerçeği vardır”

Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın bu sabah New York’a hareketinden önce yaptığı açıklamada “Bu siyasetimizden asla vazgeçmeyeceğiz” ifadesine destek verdi ve “Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden, eşitliğinden ve haklı davasından asla geri adım atmayacağını” söyledi.

Meclisten yapılan açıklamaya göre Öztürkler, TV2020 ekranlarında Cemre Akar’ın sunduğu “360 Derece” programına katılarak gündeme açıklamalarda bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından etkin bir iç hukuk mekanizması olarak tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, mülkiyet sorunları açısından tek yasal başvuru yolu olduğunu ifade eden Öztürkler, uluslararası hukuka uygun bir çözüm mekanizması sunduğunu söyledi.

Öztürkler KKTC’nin maruz kaldığı izolasyonlara değinerek "Direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret bir haktır" ifadelerini kullandı.

Federasyon görüşmelerinin sonuç vermediğini söyleyen Öztürkler, “İki devletli çözüm siyasetimiz dünya dengeleriyle uyum içindedir” diyerek Kıbrıs meselesinde paradigma değişikliğine dikkat çekti.

“Türk dünyasından başlayarak tüm dünyaya yayılan KKTC gerçeği vardır” diyen Öztürkler, güneye gelen liderlere çağrıda bulundu: “KKTC’ye geçsinler, varil arkasından gizli kapaklı bakmasınlar. Birçok ülkeyi kıskandıran meclis binamızı, cumhurbaşkanlığı yerleşkemizi görsünler. Ambargolar altında ezilmeyen, çalışan, üreten ve dik duran onurlu Kıbrıs Türk halkını görsünler. Gelsinler, onları misafir etmeye hazırız.”

Öztürkler, Avrupa Birliği (AB) ve uluslararası topluma da çağrıda bulunarak “Artık çifte standardı bırakın, verdiğiniz sözleri tutun” dedi ve KKTC’nin haklı pozisyonunun görmezden gelinmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Öztürkler, yaklaşan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’na ilişkin olarak, “Halkımızla birlikte bu büyük bayramı coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.