Böcek, bölgedeki arazi çalışmaları sırasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök tarafından bulundu.

‘Valeriana alliariifolia’ bitkisi üzerinde beslenen türe Çanakkale Boğazı’nın eski çağlardaki adından (Dardanelles) esinlenerek ‘Aphis dardanelliensis’ ismi verildi.

Görsel: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Böcekle ilgili çalışma, dünyanın önemli hayvansal taksonomi dergilerinden olan Zootaxa dergisinde yayınlandı.

Kök “Bu, Çanakkale’nin ne kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu ve daha keşfedilecek çok sayıda canlı olduğunu çok net ortaya koymaktadır” dedi.