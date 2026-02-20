NASA astronotları Ay’ın karanlık tarafının etrafında dolaşıp Dünya’ya geri dönecekleri 10 günlük bir yolculuğa çıkacak.

Şubat başında yapılan ilk deneme hidrojen sızıntıları nedeniyle aksarken contaların değiştirilmesinin ardından yapılan ikinci test sorunsuz tamamlandı.

NASA Direktörü Jared Isaacman, başarılı geçen testin ‘Amerika’nın Ay’a dönüşü yolunda büyük bir adım’ olduğunu söyledi.

Associated Press’in haberine göre dört astronot, NASA’nın Artemis II görevi kapsamında en erken 6 Mart’ta Ay’ın etrafına fırlatılabilir.

Fırlatma, Florida’daki Kennedy Space Center’dan yapılacak ve astronotlar bu tarihten önce iki haftalık sağlık karantinasına girecek.

Martta yalnızca beş günlük uygun fırlatma penceresi bulunduğu için, bu tarihler kaçırılırsa görev nisana ertelenecek.

Şimdilik Ay’a gidilecek ama Ay’a inilmeyecek

Artemis II görevinde Ay’a inilmeyecek. Bu görevin amacı, bir sonraki Artemis III görevi kapsamında astronotların Ay’a inişi için zemin hazırlamak.

NASA, Artemis III’ü en erken 2027’de fırlatacağını söylüyor. Uzmanlara göreyse olası en erken tarih 2028.

Aracın tipine karar verilmediği gibi ABD merkezli Axiom şirketinin ürettiği yeni uzay kıyafetleri de henüz hazır değil.

Bu görevden sonraysa Ay’da sürekli bir insan varlığı sağlamak için Artemis IV ve V, Ay’ın yörüngesinde dönecek küçük bir uzay istasyonu olan Gateway’i inşa edecek.

En son ne zaman insanla Ay’a gidildi?

İnsanlı son Ay görevi, Aralık 1972’de Ay’a inen ve aynı ayın sonunda Dünya’ya dönen Apollo 17 olmuştu.

Toplam 24 astronot Ay’a seyahat etti ve bunların 12’si Apollo programı sırasında Ay’da yürüdü.