İmparator penguenler her yıl tüm tüylerini döktükleri kritik bir dönemden geçiyor. Uçamayan bu kuşlar, yaz aylarında gerçekleşen tüy dökümü sürecinde birkaç hafta boyunca denize giremiyor ve yalnızca depoladıkları yağ rezervleriyle hayatta kalıyor. Su geçirmez yeni tüyleri çıkana kadar avlanamıyorlar.

Ancak British Antarctic Survey tarafından yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliği nedeniyle daralan deniz buzu alanları bu süreci ölümcül hale getirmiş olabilir.

100 GRUPTAN GERİYE 25'İ KALDI

Araştırmacılar, yedi yıllık uydu görüntülerini incelerken, Marie Byrd Land olarak bilinen son derece uzak kıyı bölgesinde tüy döken birkaç koloniye rastladı. Deniz buzunun erimesiyle birlikte penguenlerin daha küçük alanlara sıkıştığı ve giderek daha kalabalık gruplar halinde toplandığı gözlendi.

2025 yılında uydu görüntülerinde yalnızca 25 küçük penguen grubunun görülebildiği belirtildi. Oysa 2022 öncesinde aynı bölgede 100’den fazla grup tespit edilmişti.

“BÜYÜK KAYIPLAR YAŞANMIŞ OLABİLİR”

Araştırmanın baş yazarı ve haritalama uzmanı Peter Fretwell, kaybolan penguenlerin akıbetine ilişkin kesin bilgi bulunmadığını söyledi.

Fretwell, “Penguenlerin ne yaşadığını tam olarak bilmiyoruz. Buz kaybı sonrası yeni üreme alanları bulabildiklerini biliyoruz. Başka bölgelerde yeni tüy dökme alanları oluşturmuş olmaları mümkün.” diye konuştu.

Araştırmacı aynı zamanda, “Ancak su geçirmez tüyleri tamamen yenilenmeden Güney Okyanusu’na girmek zorunda kaldılarsa, çok sayıda penguen ölmüş olabilir. Eğer böyle olduysa, türün durumu düşündüğümüzden daha kötü.” uyarısında bulundu.

Bilim insanları, tüy dökümü tamamlanmadan denize girmek zorunda kalan penguenlerin artan enerji harcaması nedeniyle tükenme, hipotermi ve yırtıcı riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı.

British Antarctic Survey tarafından yayınlanan ve azalan penguen nüfusunu gösteren uydu fotoğrafı.

DENİZ BUZUNDA REKOR DÜŞÜŞ

İmparator penguenlerin popülasyonu, küresel ısınmanın buzlu yaşam alanlarını dönüştürmesi nedeniyle son yıllarda ciddi biçimde azaldı. Geçen yıl yayınlanan bir araştırmaya göre türün nüfusu yaklaşık dörtte bir oranında küçüldü.

Ocak-Mart aylarını kapsayan Antarktika yazında, Batı Antarktika’daki Ross Denizi’nden gelen imparator penguenler, tüy dökmek için bin kilometreye kadar yol kat ederek Marie Byrd Land bölgesine göç ediyor.

Tüy dökümü süreci yaklaşık dört ila beş hafta sürüyor ve bu süre zarfında penguenler dondurucu sulara giremiyor.

Ancak 2022 ile 2024 yılları arasında Antarktika’daki deniz buzu alanı rekor düşük seviyelere geriledi. Aynı dönemde kıyı buzlarında da ciddi azalma yaşandı.

YAVRU KAYIPLARI VE YOK OLMA RİSKİ

Bilim insanları, bazı yıllarda deniz buzunun penguenler tüy dökümünü tamamlamadan kırıldığını belirtti. Bu durum, çok sayıda bireyin hayatta kalamamış olabileceği endişesini artırdı.

Daha önce yapılan bir çalışmada ise bazı imparator penguen kolonilerinin son yıllarda tüm yavrularını kaybettiği ortaya konmuştu. Buzun erken kırılması, henüz dayanıklı hale gelmemiş yavruların denize düşmesine yol açmıştı.

YÜZYIL SONUNA KADAR YOK OLABİLİRLER

Son araştırmaya göre mevcut ısınma hızının sürmesi halinde, imparator penguenlerin yüzyıl sonuna kadar yok olma ihtimali yüzde 45 seviyesinde.

Bilim insanları, buz kaybının devam etmesi durumunda türün geleceğinin ciddi biçimde tehdit altında olduğu uyarısında bulunuyor.