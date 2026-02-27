CNBC’nin haberine göre Japonya merkezli yatırım şirketi SoftBank, ABD’li e-ticaret devi Amazon ve ABD’li çip üreticisi Nvidia, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI’ya 110 milyar yatırım yapacak.

Yatırımın 30 milyar doları SoftBank’ten, 30 milyar doları Nvidia’dan ve 50 milyar doları Amazon’dan gelecek.

Yatırımcıların OpenAI’ya biçtiği şirket değeri 730 milyar dolara ulaştı. Ekim 2025’teki değerleme 500 milyar dolardı.

Şirket, ChatGPT’yi 30 Kasım 2022’de piyasa sürmüştü.

Amazon CEO’su Andy Jassy, “Yapay zeka alanında henüz çok erken bir aşamadayız ve OpenAI harika bir başlangıç yaptı” dedi.

OpenAI CEO’su Sam Altman ise “Bu anlaşma için çok heyecanlıyız. Yapay zeka her yerde olacak. Tüm ekonomiyi dönüştürüyor ve dünyanın talebi karşılamak için büyük miktarda ortak hesaplama gücüne ihtiyacı var” diye konuştu.

OpenAI ayrıca Amazon’la stratejik ortaklık anlaşması imzaladığını ve Nvidia’nın gelişmiş GPU tabanlı sistemlerinin ve altyapısının daha yüksek kapasitede kullanılmaya devam edileceğini duyurdu.

Şirketin açıklamasında, yatırım turu ilerledikçe başka finansal yatırımcıların da sürece dahil olmasının beklendiği belirtildi.