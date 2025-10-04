Kadından Yaşama Destek Derneği’nin (KAYAD), yeni yaşam merkezi Lefkoşa Arabahmet Mahallesi’nde kapılarını dün yapılan etkinlikle açtı.

KAYAD’dan yapılan açılamaya göre, etkinlikte KAYAD’ın kurulduğu ilk günden bu yana verdiği mücadeleyi anlatan kısa film de gösterildi

Açılışa, KAYAD Yönetim Kurulu ve üyeleri, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile çok sayıda yurttaş da katılım gösterdi.

Akıncı: “Çeyrek asır sonra yine aynı gururu yaşıyoruz”

KAYAD Başkanı Meral Akıncı açılıştaki konuşmasında; KAYAD Toplum Merkezi’nin kapılarını ilk açtıklarında, ülkede henüz görülmemiş bir örneği sergilemenin gururunu yaşadıklarını ve çeyrek asır sonra, yine aynı gururu yaşamanın tarif edilemez olduğunu belirtti.

Akıncı, “Çeyrek asırdan fazla bir zamanda, ekibimle, KAYAD ailemle, kadının ihtiyacı olan projelere imza attık. Adanın dört bir yanına kadar uzanan serüvenimizin yanı sıra, dünyanın birçok ülkesine geziler düzenledik ve uluslararası kadın mücadelesinin bir parçası olmak adına Avrupa Kadına Karşı Şiddet Ağı’nın üyesi olduk.” dedi.

“İkinci evimiz olan KAYAD, sizin de eviniz”

“Dünyada gördüğümüz güzel örnekleri ülkemize, toplumumuza getirmek için kolları sıvadık ve bıkmadan yılmadan çalışmalarımızı devam ettirdik.” diyen Akıncı, bunların hepsini ekibi ve destekçilerin sayesinde gerçekleştirdiklerine işaret etti.

Akıncı, “Sizlere müteşekkirim. Bu binayı KAYAD’ın kullanımına açma fırsatı veren HASDER ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ve bu hale getirmemize destek olan her bireye teşekkür ederiz. Artık yıllarca bizim ikinci evimiz olan KAYAD, sizin de eviniz. Bu akşamdan sonra bu ev, hep birlikte yazacağımız yeni hikâyelerin başlangıcı olsun.” ifadelerini kullandı.

-Özen: 25 yılı aşkın bir süredir bu yolculukta kararlılıkla yürüyoruz

KAYAD Asbaşkanı Minel Özen, 1998 yılında Meral Akıncı ve KAYAD kurucu üyelerinin, “Bu coğrafyada yaşayan kadınların bir hikayesi var. Bu hikayeleri dinlemek ve toplumda kadının rolünü güçlendirmek için yapacaklarımız var.” diyerek bir yolculuğa çıktıklarını belirtti.

Özen, “25 yılı aşkın bir süredir onların başlattıkları bu yolculukta kararlılıkla yürüyoruz. Kadından Yaşama Destek Derneği, tam da isminin gerektirdiği gibi kadının yaşam ile verdiği mücadelede bir omuz olmayı hedeflemektedir.” dedi.

-“Birçok projede katkı ve emeğimiz var”

1998 yılında Aile Yasası’nda yapılan değişiklikler, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Sığınma Evi Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Barolar Birliği ile yürüttüğü Adli Yardım Protokolü ve buna benzer birçok önemli çalışmada KAYAD’ın katkısı ve emeği olduğunu anımsatan Özen, KAYAD’ın Lefke’den Karpaz’a kadar binlerce kadına okuma yazma, kişisel gelişim, ev içi şiddet farkındalığı, kadın sağlığı ve hakları ile ilgili yüzlerce eğitim verdiğini belirtti.

Özen, “KAYAD ayrıca, üniversitelerimiz ve okullarımızda binlerce genç ve çocuğumuza sağlıklı ilişki, evi içi şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın/insan ticareti hakkında eğitimler sunmuştur. ‘Akile İçin Adalet’, ‘Bu Yolda Ben de Varım’, ‘Sen de Ser’ gibi kadına yönelik şiddeti ele alan kampanyalar yürüterek de susturulan, ayıplanan, sessizleştirilen seslerin yankılanması için elimizden geleni yaptık, yapacağız.” dedi.

-“Hazırladığımız müfredat maalesef siyasi engellere takıldı”

Özen şöyle devam etti;

“Okullarımızda toplumsal cinsiyet eşitliği, flört ve ev içi şiddet, cinsel sağlık ve doğum kontrol ile ilgili eğitim müfredatları hazırladık. Öğretmen sendikaları ve Eğitim Bakanlığı iş birliği ile hazırlanıp onaylanan müfredatımız ne yazık ki siyasi engellere takıldı ve henüz okul müfredatlarının resmi bir parçası olamadı.

Bu yoldaki mücadelemiz elbette ki devam edecektir. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımız, eşitlik anlayışıyla büyüyen, bedenlerine hâkim olan ve saygı duyan bireyler olmayı hak ediyor.

Biliyoruz ki, kız çocuklarımızı en iyi yine kendileri korur. Onlar bilinçlendikçe güçlenir ve onlar güçlendikçe toplum güçlenir.“

Yıllardır ev içi şiddet yasası için çalıştıklarını söyleyen Özen, “Bu yasa bazılarına göre öncelikli değil belli ki; ivediliği oy çokluğu ile onaylanmasına rağmen kadük olmasına neden olmuşlardır. “ ifadelerini kullandı.

-“Bu binayı yaşatarak kadının yaşama katkısını güçlendirmiş olacaksınız”

KAYAD’ın, etkinlikte aralarında olan Ev İçi Şiddetle Mücadele Ağı’ndaki tüm kadın örgütleri ve meslek örgütleriyle birlikte başarılı olacağını vurgulayan Özen, ev içi şiddetin cezalandırılmadığı, şiddet gören kadınların çocuklarından koparıldığı, kadınların layıkıyla korunamadığı iklimin son bulacağını söyledi.

Özen, “Bu akşam sizlerle birlikte açtığımız bu güzel bina KAYAD’ın 25 yıldır yaptıklarının anlamlı bir mimari yansımasıdır. Her köşesinde emeğimiz olan bu bina önümüzdeki yıllar boyunca KAYAD’ın çalışmalarını yürüttüğümüz merkezimiz olacaktır.

Merkezimizin pop-up shop, kafe etkinliklerden elde ettiğimiz gelirlerle KAYAD’ın çalışmalarını güçlendirme hedefindeyiz. Bu binaya uğrayarak, onu yaşatarak kadının yaşama katkısını da güçlendirmiş olacaksınız.” dedi.