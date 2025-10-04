Polis ekipleri, ülke genelinde farklı suçlardan toplam 7 kişiyi tutukladı.

- Lefkoşa'da Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da A.A.’nın (E-39) ikametgâhında yapılan aramada, yaklaşık 0.200 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan banka kartı ve rulo hâline getirilmiş 10 TL banknot bulunarak emare alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- İthali yasak ve gümrüksüz mal tasarrufundan 3 kişi tutuklandı

Aynı gün, Girne Turizm Limanı’nda ülkeye giriş yapan B.Y.’nin (E-42) kullanımındaki tırda yapılan aramada, ithali yasak olan toplam 179 kilogram maraş otu ele geçirildi. Olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.Ç.(E-44) ve V.Ç.(E-40) ile birlikte üç kişi tutuklandı.

- Sarhoşluk ve rahatsızlık

Lefkoşa’da Müftü Raci Efendi Sokak’ta, 149 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olup, makul sebep olmaksızın bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık veren A.E.G.(E-39) suçüstü tutuklandı.

- 18 yaşından küçüklere alkollü içki satışı

Öte yandan, Lefke’de faaliyet gösteren bir markette, 18 yaşından küçük bir şahsa alkollü içki satıldığı tespit edildi. Market işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

- İkamet izinsiz 1 kişi tutuklandı

Polis ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği belirlenen 1 kişi tutuklandı.

- Gemikonağı’nda hırsızlık

Gemikonağı’nda, ocak ayı içerisinde işletmesi için kendisine emanet edilen bir bar içerisindeki eşyaları (60 sandalye, 9 masa, 2 televizyon, 4 boş varil, 20 metrelik ses izolasyonlu perde, vantilatör ve yatak) çaldığı tespit edilen H.T. (E-38) tutuklandı.