Trafik ekiplerinin dün ülke genelinde yaptığı denetimlerde 2 bin 130 araç sürücüsü kontrol edildi. Denetimlerde 295 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 42 araç trafikten men edildi, 4 sürücü ise tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, rapor edilen suçların dağılımı şöyle:

“63’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 26’sı alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 14’ü seyir halinde trafik levha ve işaretlerine uymamak, 10’u elektrikli scooterlerin kullanım kurallarına uymamak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 5’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 5’i muayenesiz araç kullanmak, 4’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu taşıma işletme izninde (T) belirtilen şartlara uymamak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve 1’i aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak ve 139’u diğer trafik suçları.”